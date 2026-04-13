Polideportivo
13 de abril de 2026 - 20:52

Juegos Suramericanos de la Juventud: Masculino de futsal FIFA deja escapar la victoria contra Panamá

Selección paraguaya de futsal, que participa en los Juegos Suramericanos de la Juventud. En el debut, este lunes, igualó 1-1 contra Panamá.
Selección paraguaya de futsal, que participa en los Juegos Suramericanos de la Juventud. En el debut, este lunes, igualó 1-1 contra Panamá.

La selección paraguaya de futsal FIFA no consiguió sumar sus 3 primeros puntos, ganando por la mínima diferencia gran parte del cotejo contra los anfitriones, en su debut de este lunes.

A falta de poco mas de 2 minutos para finalizar el partido contra los panameños, cayó la valla del excelente portero Antonio Acuña, que fue figura del team albirrojo.

El gol paraguayo llegó en la complementaria, a los 6′, tras el disparo de Matías Acosta, levemente desviado en un jugador rival.

* Otros resultados. Ayer también se disputaron otros cotejos en esta disciplina.

En Masculino, en el clásico suramericano, Brasil goleó 9-3 a Argentina.

En Femenino, Argentina derrotó 4-0 a Panamá.

* Próximos compromisos. Las albirrojas debutarán este martes, enfrentando a Panamá.

En la rama varonil, los muchachos albirrojos volverán a jugar, contra la selección favorita, Brasil.

Por su parte, los panameños jugarán contra Argentina.

Los juegos por las medallas serán el viernes.