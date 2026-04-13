Martes, 14 de abril de 2026

Buenos Aires. Comienza el nuevo juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona, tras haberse anulado el primero dos meses y medio después del inicio, en 2025, cuando se supo que una jueza que conformaba el tribunal participaba de incógnito en la grabación de un documental sobre el proceso.

Redacción Deportes. Comienza este martes la segunda jornada de la Copa Libertadores con los partidos Estudiantes-Cusco, Cerro Porteño-Junior (FOTO), Nacional-Deportes Tolima, Bolívar-Deportivo La Guaira (FOTO), Boca Juniors-Barcelona (FOTO), Liga de Quito-Mirassol (FOTO), Universitario-Coquimbo Unido.

Redacción Deportes. La segunda jornada de la Copa Sudamericana empieza este martes con los encuentros Gremio-Deportivo Riestra (FOTO), Sao Paulo-O'Higgins (FOTO), Vasco da Gama-Audax Italiano (FOTO), Palestino-Torque, Santos-Recoleta.

Barcelona (España). El español Carlos Alcaraz, derrotado el domingo en la final del Masters 1.000 de Montecarlo por el italiano Jannik Sinner, que también le arrebató el número uno mundial, se estrena este martes en el Trofeo Conde de Godó, en Barcelona, ante el finlandés Otto Virtanen.

Madrid. El galés Colin Jackson, dos veces campeón del mundo y cuatro de Europa de 110 metros vallas, se muestra a favor, en una entrevista con la Agencia EFE, de las innovaciones tecnológicas en el atletismo y "orgulloso" por conservar el récord continental de la distancia, además de considerar al español Quique Llopis como un "potencial aspirante" a medalla olímpica en Los Ángeles 2028. Por David Ramiro.

- Entrevista con EFE del exvallista británico Colin Jackson. (FOTO)

- NBA. Repesca (Play-in). Charlotte Hornets-Miami Heat (23.30 GMT) y Portland Trail Blazers-Phoenix Suns (02.00 GMT del miércoles).

- O Gran Camiño, en Galicia (España) (hasta 18).

- Liga de Campeones. Cuartos de final, vuelta (FOTO): Atlético de Madrid-Barcelona (VÍDEO) y Liverpool-PSG (19:00 GMT).

. Previas de los partidos Bayern Múnich-Real Madrid y Arsenal-Sporting de Portugal.

- Argentina. Comienza el nuevo juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona, tras haberse anulado el primero dos meses y medio después del inicio, en 2025, cuando se supo que una jueza que conformaba el tribunal participaba de incógnito en la grabación de un documental sobre el proceso. (FOTO) (VÍDEO)

- La firma de moda Calderoni presenta durante la Fashion Week México en Guadalajara, el traje oficial de la selección mexicana de fútbol. (FOTO) (VÍDEO)

- Panamá. La selección de fútbol de Panamá presenta su nueva equipación para el Mundial 2026. (FOTO) (VÍDEO)

- Copa Libertadores. 2ª jornada. Estudiantes-Cusco, Cerro Porteño-Junior (FOTO), Nacional-Deportes Tolima, Bolívar-Deportivo La Guaira (FOTO), Boca Juniors-Barcelona (FOTO), Liga de Quito-Mirassol (FOTO), Universitario-Coquimbo Unido.

. Previas de los partidos Cruzeiro-Universidad Católica, Libertad-Rosario Central, Fluminense-Independiente Rivadavia, Corinthians-Santa Fe, Independiente del Valle-Universidad Central

- Copa Sudamericana. 2ª jornada: Gremio-Deportivo Riestra (FOTO), Sao Paulo-O'Higgins (FOTO), Vasco da Gama-Audax Italiano (FOTO), Palestino-Torque, Santos-Recoleta.

. Última hora de los partidos Caracas-Independiente Petrolero, Racing-Botafogo, Olimpia-Barracas Central, River Plate-Carabobo, América-Alianza Atlético, Millonarios-Boston River

- Liga de Naciones femenina de la CONMEBOL: Perú-Paraguay, Bolivia-Uruguay, Venezuela-Argentina, Colombia-Chile.

- Copa Campeones CONCACAF. Cuartos de final. Vuelta: Cruz Azul-Los Angeles FC y América-Nashville

- Torneos ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) (FOTO) y Múnich (hasta 19).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y Ruan (Francia) (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes