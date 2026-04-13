McIlroy gana el Masters de Augusta por segundo año consecutivo

Rory McIlroy, que el año pasado alcanzó en Augusta el único título de Grand Slam que le faltaba, se convirtió en el cuarto campeón en revalidar este emblemático trofeo de Grand Slam.
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Anteriormente únicamente lo lograron tres leyendas de este deporte: Jack Nicklaus (1965 y 1966), Nick Faldo (1989 y 1990) y Tiger Woods (2001 y 2002).
McIlroy culminó la hazaña en una última ronda en la que, tras comenzar en cabeza de la tabla, llegó a estar dos golpes por detrás de dos distintos líderes provisionales, Cameron Young y Justin Rose.
Anteriormente el norirlandés había dilapidado un ventaja de seis golpes entrando en el fin de semana decisivo, la mayor en la historia del Masters.
Este domingo, en un último recorrido convertido en montaña rusa, la estrella europea prevaleció con una tarjeta de 71 golpes (1 bajo par) para un total de 276 golpes (-12).
Por detrás concluyó Scheffer, que estuvo a punto de culminar una remontada histórica, y un grupo formado por los ingleses Justin Rose y Tyrrell Hatton y los estadounidenses Cameron Young y Russell Henley, todos ellos a tres golpes del ganador.
A los 36 años, McIlroy sigue abriéndose su propio espacio entre los grandes de la historia del golf, con un palmarés que ahora luce seis títulos de Grand Slam y 30 en total en su carrera. AFP