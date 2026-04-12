Acapulco Beach Soccer Cup 2026: Autoridad Pynandi, para conquistar el título en el torneo en playa mexicana

Del certamen de beach soccer tomaron parte además los anfitriones, México y Portugal. Los descalsos guaraníes conquistaron el cetro ganando con autoridad sus tres compromisos, en el torneo que se inició el jueves y concluyó este sábado.

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* Camino al título. En el camino al cetro, los Pynandi le ganaron a la selección local por 8-4, con goles de Milciades Medina 2, Thiago Barrios 2, Néstor Medina, Mathías Martínez, Carlos Ovelar y Luis Gómez.

En el segundo partido, los Pynandi fueron verdugos de la selección europea. En ese juego, los lusos perdieron 3-0, en la menor producción de goles de los albirrojos. Los tantos fueron de Mathías Martínez, Thiago Barrios y Sixto Cantero.

Finalmente, en el juego sabatino, los estadounidenses perdieron 9-0, con la valla paraguaya cerrada.

SÍNTESIS. Estadio: Arena GNP Seguros de Acapulco, México. Primer árbitro: Ignacio Góngora (México). Segundo árbitro: Mario Nava (México). Tercer árbitro: Alexander Rafoso (Cuba). Cronometrador: Julio Ramos (El Salvador).

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Paraguay 9: Yoao Rolón; Jesús Martínez, Milciades Medina, Sixto Cantero y Thiago Barrios. Alternantes: Carlos Ovelar, Matías Luraschi, Carlos Carballo, Valentín Benítez, Luis Gómez, Néstor Medina y Nicolás Bareiro. D.T.: Joaquín Molas.

Estados Unidos 0: Brian Shuskovsky, Aleksandr Karlov, Álvaro Franco, Tanner Akol y Antonio Chávez. Alternantes: Andrés Díaz, Andrés Navas, Austin Collier, Cody Valcarcel, Matthew Citron y Wilfredo Dilbert. D.T.: Ben Washburn.

Goles: 6’ Yoao Rolón, 8’ y 21’ Thiago Barrios, 15’ y 23’ Carlos Carballo, 17’ Jesús Martínez, 18’ Sixto Cantero, 29’ Milciades Medina y 35’ Luis Gómez (P).

Amonestados: No hubo.

* El equipo. En este torneo hubo una gran demostración del juego del combinado paraguayo, compuesto por una mezcla de jugadores de experiencia, con algunos de los pioneros, y ya con mayor cantidad de pynandi de la nueva generación. La Albirroja convirtió 20 goles y solo recibió 4.

Integraron el cuadro dirigido por Joaquín Molas: Yoao Rolón, Carlos Ovelar, Sixto Cantero, Mathías Martínez, Carlos Carballo, Milciades Medina, Néstor Medina, Valentín Benítez, Luis Gómez, Mathías Luraschi y Nicolás Bareiro.