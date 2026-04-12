Polideportivo
12 de abril de 2026 - 22:21

Acapulco Beach Soccer Cup 2026: Autoridad Pynandi, para conquistar el título en el torneo en playa mexicana

Los Pynandi celebran el título en arenas mexicanas, derrotando a las selecciones de México, Portugal y los Estados Unidos.
Los Pynandi celebran el título en arenas mexicanas, derrotando a las selecciones de México, Portugal y los Estados Unidos.Gentileza

La selección paraguaya conquistó el título en la Acapulco Beach Soccer Cup 2026, consagrándose campeón con mucha autoridad en la arena de la famosa playa mexicana. En la tercera y última jornada, goleó 9-0 al seleccionado de los Estados Unidos, para quedarse con el título. Los Pynandi se consolidan como uno de los seleccionados albirrojos de mayor éxito en torneos internacionales desde sus inicios.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Del certamen de beach soccer tomaron parte además los anfitriones, México y Portugal. Los descalsos guaraníes conquistaron el cetro ganando con autoridad sus tres compromisos, en el torneo que se inició el jueves y concluyó este sábado.

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* Camino al título. En el camino al cetro, los Pynandi le ganaron a la selección local por 8-4, con goles de Milciades Medina 2, Thiago Barrios 2, Néstor Medina, Mathías Martínez, Carlos Ovelar y Luis Gómez.

En el segundo partido, los Pynandi fueron verdugos de la selección europea. En ese juego, los lusos perdieron 3-0, en la menor producción de goles de los albirrojos. Los tantos fueron de Mathías Martínez, Thiago Barrios y Sixto Cantero.

Finalmente, en el juego sabatino, los estadounidenses perdieron 9-0, con la valla paraguaya cerrada.

SÍNTESIS. Estadio: Arena GNP Seguros de Acapulco, México. Primer árbitro: Ignacio Góngora (México). Segundo árbitro: Mario Nava (México). Tercer árbitro: Alexander Rafoso (Cuba). Cronometrador: Julio Ramos (El Salvador).

Paraguay 9: Yoao Rolón; Jesús Martínez, Milciades Medina, Sixto Cantero y Thiago Barrios. Alternantes: Carlos Ovelar, Matías Luraschi, Carlos Carballo, Valentín Benítez, Luis Gómez, Néstor Medina y Nicolás Bareiro. D.T.: Joaquín Molas.

Estados Unidos 0: Brian Shuskovsky, Aleksandr Karlov, Álvaro Franco, Tanner Akol y Antonio Chávez. Alternantes: Andrés Díaz, Andrés Navas, Austin Collier, Cody Valcarcel, Matthew Citron y Wilfredo Dilbert. D.T.: Ben Washburn.

Goles: 6’ Yoao Rolón, 8’ y 21’ Thiago Barrios, 15’ y 23’ Carlos Carballo, 17’ Jesús Martínez, 18’ Sixto Cantero, 29’ Milciades Medina y 35’ Luis Gómez (P).

Amonestados: No hubo.

* El equipo. En este torneo hubo una gran demostración del juego del combinado paraguayo, compuesto por una mezcla de jugadores de experiencia, con algunos de los pioneros, y ya con mayor cantidad de pynandi de la nueva generación. La Albirroja convirtió 20 goles y solo recibió 4.

Integraron el cuadro dirigido por Joaquín Molas: Yoao Rolón, Carlos Ovelar, Sixto Cantero, Mathías Martínez, Carlos Carballo, Milciades Medina, Néstor Medina, Valentín Benítez, Luis Gómez, Mathías Luraschi y Nicolás Bareiro.