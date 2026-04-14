Argentino Báez deja escapar ventaja de un set y cae en primera ronda

El tenista argentino Sebastián Báez, uno de los más sólidos del circuito sobre tierra batida, comenzó mandando desde la regularidad y logró neutralizar la agresividad de Tomas Machac desde el fondo de pista.

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Con dos roturas de servicio, se llevó con autoridad la primera manga por 6-2 en apenas media hora. Báez tenía el encuentro bajo control en su cuarta participación en la capital catalana, dominando los intercambios y conteniendo el empuje físico del checo.

En el segundo set, sin rupturas hasta el tramo final, logró un ‘break’ en el octavo juego que parecía abrirle el camino hacia la victoria.

Sin embargo, cuando más cerca estaba de cerrar el partido, el argentino se precipitó. Su solidez habitual dio paso a los errores y en el juego siguiente cedió su servicio, lo que permitió a Machac recuperar la iniciativa y forzar el tercer set.

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Ahí se rompió definitivamente el guión del partido. Un nuevo ‘break’ en contra en su primer turno de saque hundió a Báez, que perdió el orden y la continuidad que había mostrado hasta entonces.

El checo aprovechó el bajón del argentino para cerrar el parcial con un claro 6-1 y sellar su clasificación. Con esta remontada, Machac gana confianza de cara a la segunda ronda, en la que se enfrentará al español Carlos Alcaraz, primer cabeza de serie del torneo y gran favorito al título. EFE