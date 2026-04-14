Gaviria, candidato a la victoria en la Vuelta a Limburgo en la que Merlier es el favorito

Merlier llega en forma después de imponerse en el G.P Escalda y será el rival a batir entre el grupo de corredores que aspiran a suceder en el palmarés al belga Milan Fretin, que llevará el dorsal número 1. En el historial de la prueba figuran estrellas como Wout Van Aert o Mathieu Van der Poel.

Para la ediciòn de este año, los candidatos junto a Merlier serán el belga Gerben Thijssen (Alpecin), Milan Menten (Lotto), Pascal Ackermann (Jayco) y Sam Bennett (Pinarello Q36.5). En la pelea podría estar el colombiano Fernando Gaviria, quien abandera las opciones del Caja Rural.

Será una lucha entre los velocistas y los especialistas, que marcarán la lucha en el circuito local, rebautizado como «Limburg Loop» durante el Campeonato de Europa de fondo en carretera de 2024.

Los corredores darán 2 vueltas, cada una con el adoquín de la Maastrichterallee y la subida del Keiberg, luego llegará el bucle de Limburgo, ya conocido por las carreras en ruta del Europeo 2024.

A 112 km del final llegará la primera de las tres vueltas de 37,5 km, cada una con los ascensos de Kolmontberg-Zammelenberg y el dúo de adoquinado de Manshoven y Op de Kriezel, antes de pasar por la meta en el Elisabethwal de Tongeren.

El último obstáculo será el tramo adoquinado de Op de Kriezel, a 11,9 km de meta.