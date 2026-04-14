Jefferson-Wooden y Tebogo, confirmados para los Mundiales 'Ultimate' de Budapest

El evento, que se disputará cada dos años, pondrá el broche final a la temporada de atletismo de verano en los años en los que no haya Mundiales. En él se enfrentarán campeones del mundo, campeones olímpicos, ganadores de la Liga Diamante y los atletas con mejor rendimiento del año.

Además, Tebogo y Jefferson-Wooden serán mentores de los dos equipos del 'Kids' Athletics Ultimate Challenge', una actividad con jóvenes de Budapest un día antes del inicio oficial del torneo en el centro nacional de atletismo Zsivotzky Gyula, recinto donde se realizará la competición.

La estadounidense de 25 años, campeona olímpica y cuádruple campeona mundial, mostró su orgullo: "Estoy muy emocionada por competir. Tener la oportunidad de aunar mis pasiones por el atletismo y la comunidad significa todo para mí. Me enorgullezco de las personas que me han apoyado en mi camino. Esta es la intersección perfecta de atletismo, comunidad y trabajar por la siguiente generación, y eso me hace muy feliz".

El botsuano, de 22 años, también campeón olímpico y mundial, se sumó a esa alegría: "No podría estar más emocionado. Ser el mejor del mundo no solo significa ganar medallas de oro. Hay una responsabilidad de devolver, y de demostrar a la gente joven el poder que el deporte puede tener en nuestras vidas".

"Son dos de las mayores estrellas de nuestro deporte y estamos emocionados de que se comprometan con el campeonato. Además, estamos orgullosos de trabajar con ellos para conectar el evento a sus pasiones individuales fuera de la competición. El 'Ultimate' tiene que ver con el perfil de nuestro deporte y sus héroes, en la pista y fuera de ella", declaró Sebastian Coe a la organización.

La primera gran estrella confirmada, el pasado mes de agosto, fue Armand Duplantis. El sueco, que ha batido el récord del mundo de salto con pértiga en 15 ocasiones, hasta situarlo en 6,31 metros, declaró entonces que era un "orgullo" ser "la primera estrella definitiva" del nuevo campeonato.