Johansen: "Estoy muy contento, es mi primera victoria profesional"

“Estoy muy contento, es mi primera victoria profesional. Ha sido un día muy duro, había algo de viento y ciclistas muy fuertes. Pero yo sabía que estaba en buena forma y confiaba acabar entre los cinco primeros. Quizá la única persona que realmente creía en mi victoria era mi prometida. Este triunfo es increíble", explicó.

El nórdico, uno de los gregarios de lujo en el bloque emiratí, asume que sus opciones de pelear por la general son mínimas porque su compañero británico de equipo Adam Yates es el máximo favorito.

“Estoy muy contento por esta victoria, ha sido algo increíble. Pero ahora hay que pensar en la general con Adam, por delante nos quedan varios días ilusionantes para pelear por ese triunfo final”, señaló Johansen, quien admitió que tener la referencia del portugués Rafael Reis, con que había compartido equipo durante su etapa en el ciclismo luso, le ha ayudado a mantener un ritmo altísimo.