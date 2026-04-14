Miércoles, 15 de abril de 2026

Londres. Un Arsenal en su peor momento de la temporada, a pesar del gol de ventaja logrado en la ida en Lisboa, recibe este miércoles a un ambicioso Sporting de Portugal que, en el caso de pasar, haría historia, pues nunca ha jugado unas semifinales de la principal competición europea.

Redacción deportes. Continúa la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores con los encuentros Cruzeiro-Universidad Católica, Libertad-Rosario Central, Fluminense-Independiente Rivadavia, Corinthians-Santa Fe, Independiente del Valle-Universidad Central.

Redacción deportes. La Copa Sudamericana continúa con la segunda jornada de la fase de grupos con los partidos Caracas-Independiente Petrolero, Racing-Botafogo, Olimpia-Barracas Central, River Plate-Carabobo, América-Alianza Atlético, Millonarios-Boston River.

Ciudad de México. A dos meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026, el impacto de las obras ya se siente en la Ciudad de México, una de las sedes del torneo, donde vecinos reportan vibraciones y daños en sus viviendas, además de polvo constante y ruido excesivo.

Santiago (República Dominicana). El haitiano Junior Scheldeur es desde junio de 2024 el entrenador del Cibao FC, con el que lidera la liga dominicana gracias al "trabajo duro y la resiliencia", un método que le ha servido para llevar al conjunto a jugar la Copa de Campeones de la Concacaf, algo que no ocurría desde 2018.

- NBA. Repesca (Play in). Philadelphia 76ers-Orlando Magic (23.30 GMT) y LA Clippers-Golden State Warriors (02.00 GMT del jueves).

- O Gran Camiño, en Galicia (España) (hasta 18). (FOTO)

- Liga de Campeones. Cuartos de final, vuelta (FOTO) (VÍDEO). Crónicas y vestuarios de los partidos Bayern Múnich-Real Madrid y Arsenal-Sporting de Portugal (DIRECTO) (19.00 GMT).

- Copa Libertadores. 2ª jornada: Cruzeiro-Universidad Católica, Libertad-Rosario Central, Fluminense-Independiente Rivadavia, Corinthians-Santa Fe, Independiente del Valle-Universidad Central.

. Previas de los partidos Palmeiras-Sporting Cristal, Lanús-Always Ready, Flamengo-Medellín, Peñarol-Platense.

- Copa Sudamericana. 2ª jornada: Caracas-Independiente Petrolero, Racing-Botafogo, Olimpia-Barracas Central, River Plate-Carabobo, América-Alianza Atlético, Millonarios-Boston River.

. Última hora de los partidos Tigre-Macará, Atlético Mineiro-Juventud, Bragantino-Blooming, San Lorenzo-Dep. Cuenca y Cienciano-Puerto Cabello.

- Copa de Campeones de la CONCACAF. Cuartos de final. Vuelta: LA Galaxy-Toluca y Seattle Sounders-Tigres.

- España. Informaciones previas con motivo de la final de la copa del rey.

- Mundial 2026. Informe sobre el impacto de las obras en la Ciudad de México a dos meses del inicio del Mundial 2026. (FOTO) (VÍDEO)

- República Dominicana. Informe sobre el haitiano Junior Scheldeur, que es desde junio de 2024 el entrenador del Cibao FC. (FOTO) (VÍDEO)

- Torneos ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) (FOTO) y Múnich (hasta 19).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y Ruan (Francia) (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes