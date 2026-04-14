Rublev y Nakashima acaban con aventura catalana de Navone y Cerúndolo

Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo se estrenaban este año en el ATP 500 de la capital catalana -en el caso de Cerúndolo tras ganarse el derecho de formar parte del cuadro grande en la fase previa-, pero ninguno de los dos pudo estrenar su casillero de victorias en el RCT Barcelona-1899.

Lea más: Alcaraz avanza en Barcelona

Navone no se lo puso fácil a Rublev, al que nunca se había enfrentado hasta este martes. Y es que el quinto cabeza de serie del torneo necesitó una hora y 52 minutos para llevarse la victoria (6-4 y 7-5) en su estreno en el Godó.

Y Cerúndolo también plantó cara a Nakashima, quien finalmente se llevó el triunfo en dos sets (6-3 y 7-5) tras una hora y 42 minutos de juego.

El norteamericano repetía de este modo la victoria conseguida, en pista cubierta, en la fase de grupos de la Next Gen ATP Finals de 2021, hasta ahora el único precedente entre ambos. EFE