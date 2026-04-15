Entrenadores de la Federación Italiana, entre ellos Ribéry, en el entrenamiento del Racing

La forma de jugar del equipo de José Alberto López ha llamado la atención a los profesores del curso de entrenador UEFA-PRO de Italia, por lo que los futuros técnicos han querido comprobar su metodología.

Los alumnos del Centro Técnico Federal de Coverciano (Florencia) se trasladaron esta semana a Santander para presenciar los entrenamientos de hoy, miércoles, y de mañana.

El director de comunicación del Real Racing Club, Roberto González, ha explicado a EFE que los alumnos de la Federación Italiana hacen excursiones periódicas a conocer metodologías y han decidido acudir a Santander porque en Italia "ningún club juega de la misma manera que el Racing".

Este mediodía el entrenador verdiblanco, José Alberto, y su cuerpo técnico han dado a los futuros directores técnicos una charla explicativa del modelo de juego de su equipo.