Estadio Comuneros: “Por la Recuperación”, una semana decisiva para hacer justicia con el Deporte Nacional

Autoridades de la CPB, ex jugadores, dirigentes deportivos y la prensa, integran una comisión que tiene por objetivo primordial la recuperación de una propiedad y estadio para dicho ente, luego de un despojo del Gobierno Paraguayo que data ya casi de medio siglo.

La Comisión ha acentuado este año con reuniones con diversos estamentos del Deporte, como la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Comité Olímpico Paraguayo (COP), y sobretodo, autoridades de la Municipalidad de Asunción, en pos de lograr la reposición funcional de tan anhelada infraestructura que en su época fuera escenario de los mayores logros del deporte amateur de nuestro país, así como sitio de momentos inolvidables que incluyen a la cultura y la sociedad.

Este miércoles, miembros de la Comisión se reunieron con los concejales Félix Ayala y Pablo Callizo, buscando mas apoyo para que la Municipalidad de Asunción concrete lo que la Corte Suprema de Justicia (SD N° 444 del 18 de marzo de 2004) ya resolvió hace 22 años.

La CPB, el deporte paraguayo, la dirigencia, los atletas y la ciudadanía en general, necesitan que la justicia llegue tras tantos años de espera y lucha por tan triste acción tomada en los años 70.

* Esperanzas de ver la luz. La Comisión, conformada este año, pero que hace décadas procura la recuperación del Estadio Comuneros a través de distintos actores del deporte, principalmente allegados al baloncesto, cree que son días claves para que la actual administración de la Comuna Capitalina tome la justa decisión para la reposición y entren en la historia del Deporte Paraguayo como la gente de bien, Intendente y Concejales Municipales que concretaron la reposición de las instalaciones reclamadas justamente.

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La Comisión está conformada por el titular de la CPB, Carlos María Ljubetic, el vicepresidente Juan Alberto Guerreros, el directivo Edward Arca, el presidente del club Félix Pérez Cardozo Rubén González, Paulo Reichardt (ex presidente de, los exjugadores Gerardo Molinas, Benjamín Sosa Miranda y el colega Pedro García Garozzo.