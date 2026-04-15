Italia se rinde ante Ruggeri y pide su convocatoria a la selección

Los aficionados del país transalpino y la prensa italiana elogiaron su participación en el encuentro de cuartos de final de Liga de Campeones frente al conjunto catalán, partiendo como titular y jugando los noventa minutos, como en la ida, en la misma banda en la que jugó la estrella blaugrana Lamine Yamal.

"Italia no lo convoca, pero Yamal choca con él: el boom de Ruggeri, ídolo del Atlético y de los bares en Madrid", tituló en su portada digital el periódico deportivo con más tirada nacional, la Gazzetta dello Sport.

Asimismo, reavivaron el debate sobre una posible convocatoria con la "Azzurra", que atraviesa una crisis tras no clasificarse al Mundial por tercera vez consecutiva después de perder la final de la repesca mundialista contra Bosnia y Herzegovina.

El propio jugador, en declaraciones a Sky Sport tras clasificar a semifinales de la 'Champions', dijo que solo está "enfocado en trabajar y mejorar": "La selección nacional llega como consecuencia. Intento entrenar y mejorar para alcanzarla", mantuvo.

Las imágenes del jugador italiano finalizando el partido con la cabeza vendada se difundieron rápidamente en redes sociales, convirtiéndose también en un símbolo de la entrega de los colchoneros.

El futbolista italiano, una de las piezas claves del Atlético de Madrid esta temporada, brilló en el partido de ida de la eliminatoria y, en la vuelta, logró sostener el marcaje sobre Lamine Yamal, además de terminar el encuentro con una brecha tras recibir un codazo de Gavi en el minuto 68.

El lateral izquierdo italiano, de 23 años, se formó en el Atalanta desde la cantera y ha sido internacional en categorías inferiores, además de disputar el Europeo sub-21, con cuatro partidos en el torneo.

Fue convocado por la selección absoluta para los cuartos de final de la Liga de Naciones frente a Alemania en marzo de 2025, aunque no llegó a debutar.

En julio de 2025, el conjunto rojiblanco anunció su fichaje procedente de 'la Dea' en una operación cifrada en torno a 20 millones de euros entre fijos y variables, suponiendo el primer refuerzo del club rojiblanco para la temporada 2025-2026.

El entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, ha destacado su crecimiento y adaptación a una liga nueva y a una función diferente respecto a la que desempeñaba en el Atalanta, señalando que ha ido "de menos a más" durante la temporada.