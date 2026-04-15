Jakob Ingebrigtsen podría reaparecer en la "segunda mitad de temporada"

La lesión de la que se recupera, y que ya en 2025 le impidió rendir al máximo nivel tras los Mundiales de pista cubierta de Nanjing (China), es la que más preocupa a Jakob Ingebrigtsen y a su entorno, que no ponen fecha exacta para su reaparición.

“Uno quiere alcanzar cierto nivel cuando compite, por eso no habrá carreras en mayo y junio. Eso está claro. Tampoco sé cuándo estará listo. Todo depende de cómo vaya el entrenamiento a finales de abril y durante mayo. Podría progresar rápidamente, recuperar la forma física y entonces podría ser posible competir en la segunda parte de la temporada”, dijo a VG su representante, Daniel Wessfeldt.

La última competición oficial del mediofondista noruego fue en septiembre de 2025, en los Mundiales de atletismo de Tokio, en los que fue eliminado en las series de los 1.500 metros y terminó décimo en la final de los 5.000.

Ingebrigtsen ha ganado el doblete de 1.500 y 5.000 en los últimos tres Europeos de atletismo al aire libre en Berlín 2018, Múnich 2022 y Roma 2024. En su calendario está tratar de repetir el éxito en agosto en Birmingham (Inglaterra) si recupera su plena forma física.