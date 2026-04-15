Jueves, 16 de abril de 2026

Redacción Deportes. El último día de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana llega este jueves con 5 partidos: Tigre (ARG)-Macará (ECU) y Atlético Mineiro (BRA)-Juventud (URU) a las 20.00 GMT; Bragantino (BRA)-Blooming (BOL) y San Lorenzo (ARG)-Deportivo Cuenca (ECU) a las 00.30 GMT, y Cienciano (PER)-Puerto Cabello (VEN) a las 02.00 GMT.

Redacción Deportes. Los cuartos de final de la Liga Europa se resuelven este jueves con los partidos de vuelta Celta-Friburgo (ida 0-3), Betis-Braga (1-1), Aston Villa-Bolonia (3-1) y Nottingham Forest-Oporto (1-1).

Redacción deportes. La fase de cuartos de final de la Liga Conferencia se resuelve este jueves con los partidos de vuelta AEK Atenas-Rayo Vallecano (ida 0-3), AZ Alkmaar-Shakhtar (0-3), Estrasburgo-Mainz (0-2) y Fiorentina-Crystal Palace (0-3).

Buenos Aires. El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que comenzó el martes en un tribunal en las afueras de Buenos Aires, continúa este jueves con la declaración de una de las hijas del astro, Gianinna Maradona.

Barcelona (España). Ya sin Carlos Alcaraz, retirado por molestias en la muñeca derecha, continúa este jueves el torneo Conde Godó, en Barcelona, con los tres últimos partidos de octavos de final, en los que el italiano Lorenzi Musetti, segundo cabeza de serie, se enfrenta al francés Corentin Moutet; el ruso Andrey Rublev, quinto favorito, se cruza con el también italiano Lorenzo Sonego, y otro francés, Arthur Fils, se ve las caras con el estadounidense Brandon Nakajima.

- Euroliga. 38ª jornada: Partizan-Baskonia (18.30 GMT) y Real Madrid-Estrella Roja (FOTO) (18.45).

- Buenos Aires. Continúa el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que comenzó el martes en un tribunal en las afueras de Buenos Aires. (FOTO) (VÍDEO)

- Copa Libertadores. 2ª jornada: Palmeiras-Sporting Cristal, Lanús-Always Ready, Flamengo-Medellín, Peñarol-Platense.

- Copa Sudamericana. 2ª jornada: Última hora de los partidos Tigre-Macará, Atlético Mineiro-Juventud, Bragantino-Blooming, San Lorenzo-Dep. Cuenca y Cienciano-Puerto Cabello.

- Liga Europa. Cuartos de final, vuelta (FOTO). Crónicas y vestuarios de los partidos Celta-Friburgo (16.45 GMT) y Betis-Braga (19.00) y crónicas de los partidos Aston Villa-Bolonia y Nottingham Forest-Oporto (19.00).

- Liga Conferencia (cuartos de final, ida) (FOTO). Crónica y vestuarios del AEK Atenas-Rayo Vallecano (19:00) GMT. Resumen con el resto de partidos: AZ Alkmaar- Shahktar (16:45 GMT) y Fiorentina-Crystal Palace y Estrasburgo-Mainz (19:00).

- España. Temas previos de la final de la Copa del Rey.

- LIV Golf. Torneo de México, en el Club de Golf Chapultepec (hasta 19).

- Torneos ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) (FOTO) y Múnich (hasta 19).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y Ruan (Francia) (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes