La Odebo hace oficial la designación de La Paz como sede de los Juegos Bolivarianos 2029

El anuncio fue realizado de forma telemática desde Panamá por el presidente de la Odebo, Baltazar Medina, a las autoridades municipales de La Paz, ciudad sede del Gobierno y el Parlamento nacional de Bolivia.

Medina agradeció el interés mostrado por La Paz y destacó el "eficiente trabajo" realizado por la Alcaldía de esa ciudad, el Comité Olímpico Boliviano (COB) "y todas las fuerzas vivas del deporte local" para impulsar la candidatura.

"Lo cual nos da al Comité Ejecutivo la suficiente confianza para saber que nuestra decisión de hoy de otorgarle a la ciudad de La Paz la responsabilidad de organizar y realizar los Juegos Bolivarianos del 2029 es una decisión que queda en las mejores manos", manifestó el dirigente.

Una delegación de la Odebo deberá visitar La Paz para "discutir" con las autoridades bolivianas "el acuerdo de obligaciones y responsabilidades" para la organización de la competencia, agregó.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró que será un "desafío" que se asumirá con el compromiso del Gobierno nacional, la gobernación del departamento de La Paz y el municipio, que desde mayo cambiará de administración.

"No saben lo que significa esto para la ciudad de La Paz, de ser candidata a ser sede, es la noticia que estábamos esperando y estamos ahora sí ya en la tarea de articular el comité organizador", dijo Arias.

Por su parte, el viceministro boliviano de Deportes, Roberto Bustamante, agradeció la designación y confió en que el país podrá "cumplir las expectativas de la organización".

La Paz ya acogió los Juegos Bolivarianos en 1977 y también fueron sedes las ciudades bolivianas de Santa Cruz y Cochabamba en 1993 y en 2009 lo fue Sucre, la capital constitucional de Bolivia.