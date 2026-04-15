Merlier: "Encantado de lograr dos victorias después de unos meses difíciles"

"Me alegra mucho volver a ganar, tan solo una semana después del G.P Escalda. Los últimos kilómetros fueron frenéticos, porque algunos corredores intentaron escaparse, pero el equipo se hizo notar y alcanzó a los escapados. Me colocaron en una buena posición a 1500 metros de la meta, porque sabíamos lo importante que era estar ahí. Me abrí paso entre el grupo justo antes de la última curva y lancé mi esprint desde lejos", explicó el excampeón de Europa.

Una racha de victorias para Merlier, quien superó unas semanas complicadas por las lesiones.

"Dos victorias en cuatro carreras no está nada mal, y estoy encantado de volver por fin después de unos meses difíciles”, dijo Tim tras conseguir su victoria número 44 como corredor del Soudal Quick-Step.