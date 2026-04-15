Milik vuelve a lesionarse tras reaparecer después de un año y medio sin jugar

"Tras un problema muscular sufrido durante el entrenamiento de ayer Milik se ha sometido esta mañana a pruebas radiológicas. Los exámenes han detectado una lesión de grado medio en el bíceps femoral del muslo derecho. En aproximadamente 10 días se repetirán nuevos controles para definir con exactitud los tiempos de recuperación", informó este miércoles el club 'bianconero' en un comunicado.

Milik, que llegó a la 'Juve' en agosto de 2022 procedente del Olympique de Marsella, sufrió el 7 de junio de 2024 una lesión en el menisco de la rodilla izquierda durante un amistoso entre Polonia y Ucrania, que le mantuvo fuera del campo durante más de 550 días.

El atacante se perdió la Eurocopa 2024 y toda la temporada 2024-2025, y durante su recuperación sufrió también lesiones musculares que retrasaron su reincoporación con normalidad a las órdenes de sus entrenadores.

En diciembre de 2025 volvió a entrenarse parcialmente con el resto de sus compañeros, y disputó su primer partido oficial tras la lesión el pasado 21 de marzo en liga frente al Sassuolo, en el que jugó 12 minutos. Posteriormente, reapareció el 6 de abril ante el Génova, disputando 24 minutos.

El polaco, que no marca un gol desde mayo de 2024, supone una baja importante para el equipo dirigido por Luciano Spalletti, que con la recaída en la lesión del serbio Dusan Vlahovic necesita la presencia de un delantero puro para su esquema táctico.