Sergio García asegura no tener información sobre supuesta crisis de la LIV Golf

"No hemos escuchado nada que no sea lo que nos dijo Yasir (Al-Rumayyan) a primeros de año, que está de nosotros, que tienen un proyecto de muchos años", dijo García al referirse a una de las figuras claves del circuito.

El jugador recordó que siempre hay muchos rumores, pero él no tiene información adicional.

Al referirse a sus expectativas a partir de este jueves en México, indicó estar mentalizado para lograr un alza de rendimiento después de su mala actuación en el Masters de Augusta la semana pasada.

"Estoy intentando encontrar mejores sensaciones, la semana pasada hice algunas cosas bien; sin andar bien, pase el corte, pero hubo demasiados fallos que me hicieron no acabar lo bien que me hubiera gustado", dijo el jugador de 46 años.

El 'niño' terminó en el lugar 52 del Masters de Augusta, la pasada semana, y ante los medios este miércoles se mostró confiado en poder mejorar, más al tratarse la LIV Golf de una competencia por equipos.

"Rodeado de compañeros y amigos te sientes mejor. Lo que intentamos es jugar al mejor nivel; en México siempre me han tratado de manera increíble, es como jugar en casa y siempre es un placer volver", indicó.

Los españoles David Puig, Josele Ballester y Luis Masaveu, integrantes del Fireballs CG, se mostraron optimistas a pocas horas del inicio de la parada en México de la LIV Golf.

"Será esencial pegarle lo más recto posible desde el tee y a partir de ahí jugar con cabeza los segundos tiros; intentaremos hacer bierdies sino salvar el par; una buena estrategia será importante para jugar bien esta semana", dijo Puid.

Ballester reveló que llevan días de prácticas para adaptarse a la altitud de la capital mexicana sobre el mar, 2.250 metros, algo que requiere tiempo y práctica.

"He estado jugado mejor desde el inicio de la temporada; ahora con ganas de competir y ver como progresa mi juego", indicó.

Luis Masaeu reconoció que la empatía de los españoles con los mexicanos les facilitará las cosas.

"Eso nos dará ventaja cuando vayamos bien y en los momentos malos", concluyó.

La parada de la LIV Golf se jugará a partir de este jueves en el Campo de Golf Chapultepec, con varios de los mejores jugadores del mundo, el español Jon Rahm, y los estadounidenses Phil Mickelson y Bryson DeChambeau.