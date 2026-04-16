Polideportivo
16 de abril de 2026 - 13:39

Argentino Cerúndolo supera a Van de Zandschulp y avanza a cuartos

Francisco Cerúndolo, tenista argentino de 27 años.
Francisco Cerúndolo, tenista argentino de 27 años.SEBASTIEN NOGIER

El argentino Francisco Cerúndolo ha superado con claridad al neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-3 y 6-0 en los octavos de final del ATP 500 de Múnich (BMW Open), un triunfo con el que ha accedido a los cuartos de final del torneo alemán.

Por ABC Color

Fran Cerúndolo, #19 del ranking ATP, dominó el encuentro de principio a fin y apenas ha concedido opciones a su rival, ante el que ha cerrado el partido con un contundente segundo set en blanco.

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En los cuartos de final, el argentino se enfrentará al alemán y primer favorito Alexander Zverev, que venció con facilidad al canadiense Gabriel Diallo.

El torneo aún mantiene en competición a figuras como el propio Zverev, #3 del ranking ATP y uno de los principales candidatos al título, el estadounidense Ben Shelton, sexto del mundo, y el brasileño João Fonseca, una de las grandes promesas del circuito con 19 años.

Cerúndolo, que busca ampliar su palmarés en Múnich, cuenta con cinco títulos Challenger y cuatro títulos ATP 250 (Bastad, Eastbourne, Umag y Buenos Aires), con el triunfo en Umag como el más destacado tras vencer en la final al italiano Lorenzo Musetti, y aspira ahora a sumar un nuevo trofeo en su carrera profesional. EFE