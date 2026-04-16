Argentino Cerúndolo supera a Van de Zandschulp y avanza a cuartos

Fran Cerúndolo, #19 del ranking ATP, dominó el encuentro de principio a fin y apenas ha concedido opciones a su rival, ante el que ha cerrado el partido con un contundente segundo set en blanco.
Lea más: Roland Garros homenajeará a figuras
En los cuartos de final, el argentino se enfrentará al alemán y primer favorito Alexander Zverev, que venció con facilidad al canadiense Gabriel Diallo.
El torneo aún mantiene en competición a figuras como el propio Zverev, #3 del ranking ATP y uno de los principales candidatos al título, el estadounidense Ben Shelton, sexto del mundo, y el brasileño João Fonseca, una de las grandes promesas del circuito con 19 años.
Cerúndolo, que busca ampliar su palmarés en Múnich, cuenta con cinco títulos Challenger y cuatro títulos ATP 250 (Bastad, Eastbourne, Umag y Buenos Aires), con el triunfo en Umag como el más destacado tras vencer en la final al italiano Lorenzo Musetti, y aspira ahora a sumar un nuevo trofeo en su carrera profesional. EFE