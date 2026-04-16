Chile gana doble oro en contrarreloj en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

En la rama femenina, Alexandra Antonia Osorio González, de 18 años, se impuso en los 15 kilómetros con un tiempo de 21:19.52.

La ciclista, que venía de ser quinta en el Panamericano, dijo a EFE que "venía por el oro, el objetivo era ganar".

"Sergio Gili (directivo del equipo) que venía con la radio en el auto atrás de mí me venía diciendo 'ya está en el tiempo de medalla', que ya estaba en el podium, yo pensaba que era un tercer lugar y ya después me mostraron los resultados y era la ganadora del oro", expresó con una sonrisa en el rostro.

La plata fue para la colombiana Valeria Vargas (21:33.13) y el bronce para la brasileña Vitoria Coelho Da Silva (21:54.27).

Osorio destacó que no se trató solo de vencer a Colombia, potencia regional, sino de "ganar en general", y subrayó que "la niña de Brasil, la quedó tercera, fue la que ganó el Panamericano de ruta en la contrarreloj".

En la prueba masculina, Luciano Joaquín Carrizo Olivares también dio el oro a Chile.

"Me decían que había ganado, pero prefería esperar un poco que llegara último corredor y ahí ya me dijeron que tenía la certeza de que sí había ganado y contento por logrado", declaró a EFE.

El ciclista, con dos platas panamericanas, afirmó que "el deporte siempre te da revancha" y valoró el trabajo de su país: "Yo creo que Chile viene haciendo un buen trabajo, hay un cambio generacional importante".

El brasileño Bruno Octavio Da Silva fue plata (34:33.40) y José Manuel Posada bronce (34:36.56).

El surf y el judo cerraron sus competencias en esta cuarta jornada de la justa deportiva juvenil.

Perú y Brasil lograron tres oros cada uno en surf. Por Brasil ganaron Yuri Gabryel (shortboard masculino), Pedro Vega (SUP surf masculino) y Rebeka Klotz (SUP race). Por Perú lo hicieron Luciano Campos (bodyboard masculino), Hannah Saavedra (bodyboard femenino) y Catalina Zaroquiey (shortboard femenino). Antonia Gutiérrez ganó el SUP surf femenino.

En judo, la brasileña Clarisse Vallim venció por ippon en 01:44 a la colombiana Sharol Angulo.

El viernes debutará el triatlón. El futsal definirá sus finales: Argentina-Paraguay en femenino y Brasil-Argentina en masculino. El tenis de mesa decidirá el campeón en equipos mixtos.