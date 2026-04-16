Coventry pide a la UE respetar la autonomía del deporte y apoyar la neutralidad del COI

"Hago un llamamiento a la UE y a sus estados miembros para que se mantengan fieles a estos principios que han reconocido en tantas ocasiones: respetar la autonomía del deporte y apoyar la neutralidad política del COI y de los Juegos Olímpicos. Porque solo así podrá desplegarse verdaderamente el poder del deporte", afirmó.

Según informó el COI, en su intervención en un mensaje de vídeo, Coventry subrayó que el poder unificador del deporte y defendió la necesidad de protegerlo de la injerencia política.

"Los deportistas solo pueden inspirarnos si pueden competir. Y solo pueden hacerlo si mantenemos el deporte como un terreno estrictamente neutral. Si la política no se impone en el terreno de juego. Para todos nosotros, esto significa que debemos proteger la autonomía del deporte. Para que podamos decirles a todos los deportistas, independientemente de su procedencia: sí, pueden competir libremente, sin interferencias políticas que escapen a su control", añadió.

La zimbabuense destacó el papel único que desempeña el deporte a la hora de unir a las personas en una época de crecientes conflictos a nivel mundial y señaló los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina como ejemplo contrario a la división que vemos en el mundo actualmente.

"Ofrecen un espacio excepcional donde las personas se encuentran no como adversarios, sino como seres humanos. Un espacio de competición pacífica muy necesario.Los deportistas nos han recordado cómo son la excelencia, la amistad y el respeto en un mundo que a veces olvida estos valores. Nos han mostrado lo mejor de la humanidad, inspirando a generaciones de todo el mundo con el espíritu olímpico", subrayó.

Durante el foro El Comisario Europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, el maltés Glenn Micallef, apuntó que "si bien el deporte no ha pretendido interferir en la política, con demasiada frecuencia ha sido la política la que ha interferido en el deporte".

"El modelo europeo de deporte es el que asegura que el deporte se mantiene sostenible, accesible y arraigado en las comunidades. Mientras las reglas ayudan a organizarse a Europa, son las personas las que la mantienen unida", agregó.