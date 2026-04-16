El belga Jérome Guery triunfa en el primer día del Globlal Champions Tour México

Guery se impuso a la monta de Careca LS Elite con un recorrido limpio de 29 segundos y 18 centésimos, seguido de los irlandeses Cian O'Connor, quien detuvo el cronómetro en 29.92 para terminar segundo, y Jordan Coyle, que terminó en el tercero con 30.32.

El momento más emotivo de la jornada lo propició Andrés Azcárraga, quien, a la monta de Atlantica du Soleil Z, se llevó los aplausos de los aficionados reunidos en el Campo Marte, por su recorrido sin penalizaciones con tiempo de 31 segundos y 43 centésimos, segundos, que le valió para terminar en el octavo lugar.

También destacaron el brasileño Eduardo Pereira De Menezes y H5 Londontime a través de la pista de 13 obstáculos sin errores, quien invirtió un tiempo de 37.24 que lo dejó en la decimocuarta posición.

Su compatriota Felipe Amaral, quien acumuló seis penalizaciones, terminó vigésimo noveno.

El español Mariano Martínez, que montó a Coltaire de Bremoy Z, tuvo algunos problemas para tomar ritmo y terminó en la posición 31 con 12 penalizaciones.

El belga Gilles Thomas, a la monta de Qiara de Kalvarie, actual campeón del Longines Global Champions Tour, terminó su recorrido de manera perfecta con un tiempo de 38.81 y se instaló en el decimoctavo puesto.

El mexicano Nicolás Pizarro, otro de los consentidos de la afición, se ubicó en el puesto vigésimo octavo.

Es la octava vez que el Logines Globl Champions Tour se realiza en el Campo Marte de la Ciudad de México.

La actividad de la segunda fecha de este circuito continuará este viernes y concluirá el domingo.