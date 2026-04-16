Los Philadelphia 76ers vencen a Orlando y avanzan a los playoffs

Con 31 puntos de Tyrese Maxey, los Sixers regresan a la postemporada después de faltar el año anterior ante el delirio de los 19.746 aficionados que colmaron el Xfinity Mobile Arena, en Filadelfia.

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Será la octava participación de los Sixers en los playoffs en las últimas nueve temporadas. Maxey, de 25 años y una de las principales figuras de los Sixers, anotó 11 de sus 25 intentos desde la cancha, incluidos tres triples.

“Jugamos con todas las fuerzas y cada uno de nosotros ha puesto de su parte para conseguir esta victoria”, dijo Maxey al finalizar el partido.

“Muchos de mis compañeros no han tenido experiencia en los playoffs. Les dije que había que dejarlo todo en la cancha para conseguir el objetivo”, añadió.

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En una temporada de grandes ausencias de hombres de experiencia como Paul George y Joel Embiid, Maxey se ha convertido en una pieza fundamental para los Sixers y promedia 38 minutos por partido.

Philadelphia debió anteponerse al dominio en la zona pintada de Orlando, que ganó los duelos directos en puntos y rebotes.

La inefectividad de Orlando desde la línea de tres, donde anotó en siete de 27 oportunidades, le impidió quedarse con la victoria.

El escolta Desmond Bane fue el máximo anotador para Orlando con 35 puntos mientras que el alero de origen italiano Paolo Banchero sumó 18 pero falló sus cinco intentos desde la línea de tres.

Pese a la derrota, Orlando Magic tiene una nueva oportunidad de acceder a los playoffs este viernes cuando reciba a los Charlotte Hornets en busca del último boleto a la postemporada. AFP