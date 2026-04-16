Nueva Jersey y la FIFA se enzarzan por el coste del tren a los partidos del Mundial

Sherrill criticó en su cuenta de X que su administración "heredó un acuerdo en el que la FIFA contribuye 0 dólares al transporte para la Copa del Mundial" y el sistema de trenes tendrá que llevar cuatro veces más pasajeros de lo habitual, "con un coste de 48 millones de dólares".

"La FIFA cobra a los fans hasta 10.000 dólares por una entrada para la final. Cobran 200 por aparcamiento 'premium' en el centro comercial American Dream, mientras eliminan aparcamiento en el Metlife Stadium. Van a ganar unos 11.000 millones en general con el Mundial", dijo Sherrill.

"¿Pero los neojerseítas deberían pagar una factura de 48 millones por los costes de transporte? Eso no va a ocurrir", sentenció la política.

Las declaraciones se producen después de que The Athletic publicara, citando fuentes propias, que el billete de ida y vuelta desde Nueva York al MetLife para los ochos partidos del Mundial, que cubre de 18 millas (29 kilómetros), pasaría de los 12,90 dólares habituales a más de 100 dólares.

Un portavoz de la FIFA dijo al New York Post y otros medios que la organización de fútbol está "sorprendida" por la reacción de Sherrill y señaló que el acuerdo inicial con las ciudades anfitrionas se firmó en 2018 y exigía transporte gratis, pero se reconoció la "carga financiera" que suponía.

En 2023, agregó, ese acuerdo fue modificado para eliminar la gratuidad y hacer que los fans con entradas puedan usar el transporte público al precio habitual para llegar a los estadios en los días de partido.

La FIFA sostuvo que ha reivindicado más fondos federales para apoyar los sistemas de transporte de las ciudades anfitrionas y señaló que en ningún otro gran evento celebrado en el MetLife, como partidos o conciertos, se exigió a los organizadores pagar el transporte de los fans.

NJ Transit, el sistema de trenes de Nueva Jersey, no ha confirmado que se haya establecido un precio para los viajes, pero un portavoz dijo a medios locales que, "como ha declarado claramente la gobernadora, el coste de los ocho partidos no lo soportarán nuestros viajeros habituales".