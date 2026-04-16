Polideportivo
16 de abril de 2026 - 17:10

Viernes, 17 de abril de 2026

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Barcelona. El español Rafael Jódar se mide al británico Cameron Norrie, séptimo cabeza de serie, en cuartos de final del torneo Conde de Godó en una jornada en la que el ruso Andrey Rublev, 15 de la clasificación ATP, se enfrenta al polaco Tomas Machac (47), el serbio Hamad Medjedovic (88) al portugués Nuno Borges (52) y el italiano Lorenzo Musetti (9) al francés Arthur Fils (30) en busca de un billete para semifinales.

Por EFE

Redacción Deportes. La lucha entre esprinters y 'rematadores' será el aliciente que marcará la 66ª edición de la Flecha Brabanzona que se disputa entre las localidades belgas de Beersel y Overijse, con un recorrido de 162,6 kilómetros que incluye 21 cotas.

- Euroliga. 38ª jornada: Dubai-Valencia Basket (18.00 GMT) y Barça-Bayern (FOTO) (18.30 GMT).

- Euroliga femenina. Fase final, en Zaragoza (FOTO). Semifinales: Spar Girona (ESP)-Fenerbahce (TUR) y Casademont Zaragoza (ESP)-Galatasaray (TUR).

- 66ª edición de la Flecha Brabanzona, de 163 km entre Beersel y Overijse, en Bélgica.

- Liga francesa (jornada 30): Lens-Toulouse (18:45 GMT).

- Liga italiana (jornada 33): Sassuolo-Como (16:30 GMT) e Inter-Cagliari (18:45 GMT)

- España. Previa de la final de la Copa del Rey, que se juega el sábado en Sevilla entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

- El Palmeiras brasileño recibe al Sporting Cristal peruano en partido por el Grupo F de la Libertadores

- El Atlético Mineiro brasileño recibe al Juventud uruguayo en partido por el Grupo B de la Copa Sudamericana

- LIV Golf. Torneo de México, en el Club de Golf Chapultepec (hasta 19).

- Rugby a 7. Torneo de Hong Kong (hasta 19).

- Torneos ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) (FOTO) y Múnich (hasta 19).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y Ruan (Francia) (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes      