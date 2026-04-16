Viernes, 17 de abril de 2026

Redacción Deportes. La lucha entre esprinters y 'rematadores' será el aliciente que marcará la 66ª edición de la Flecha Brabanzona que se disputa entre las localidades belgas de Beersel y Overijse, con un recorrido de 162,6 kilómetros que incluye 21 cotas.

- Euroliga. 38ª jornada: Dubai-Valencia Basket (18.00 GMT) y Barça-Bayern (FOTO) (18.30 GMT).

- Euroliga femenina. Fase final, en Zaragoza (FOTO). Semifinales: Spar Girona (ESP)-Fenerbahce (TUR) y Casademont Zaragoza (ESP)-Galatasaray (TUR).

- 66ª edición de la Flecha Brabanzona, de 163 km entre Beersel y Overijse, en Bélgica.

- Liga francesa (jornada 30): Lens-Toulouse (18:45 GMT).

- Liga italiana (jornada 33): Sassuolo-Como (16:30 GMT) e Inter-Cagliari (18:45 GMT)

- España. Previa de la final de la Copa del Rey, que se juega el sábado en Sevilla entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

- El Palmeiras brasileño recibe al Sporting Cristal peruano en partido por el Grupo F de la Libertadores

- El Atlético Mineiro brasileño recibe al Juventud uruguayo en partido por el Grupo B de la Copa Sudamericana

- LIV Golf. Torneo de México, en el Club de Golf Chapultepec (hasta 19).

- Rugby a 7. Torneo de Hong Kong (hasta 19).

- Torneos ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) (FOTO) y Múnich (hasta 19).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y Ruan (Francia) (hasta 19).

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