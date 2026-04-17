Polideportivo
17 de abril de 2026 - 21:56

Campeonato Sudamericano Sénior y Júnior de Remo: Medalla de oro para remeros de El Mbiguá

Los muchachos de 4x del Club Nacional de Regatas El Mbiguá, ganaron la medalla de oro.
Los muchachos de 4x del Club Nacional de Regatas El Mbiguá, ganaron la medalla de oro.

En la jornada de este viernes prosiguió el Campeonato Sudamericano Sénior y Júnior de Remo, que se disputa en la pista de la Bahía de Asunción, teniendo como podio la Costanera de Asunción. En la jornada del viernes hubo medalla de oro para el 4x del Club Nacional de Regatas El Mbiguá.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Los remeros de toda la región se concentran nuestro país desde hace semanas, primeramente con el Encuentro Máster de Remo, y ahora es el turno de los Séniors y Júniors.

Los integrantes del 4x Sénior de El Mbiguá realizaron una gran regata para coronarse en la categoría, venciendo en su lote a destacados remeros de sudamérica.

Los atletas dorados son: Gabriel Portillo, Nicolás Villalba, Gonzalo Ruiz Díaz y Eduardo Vázquez, quienes cumplieron una gran gestión para dejar atrás a los muchachos del Tigres Boat Club, Buenos Aires Rowing Club, así como a los remeros del Club Remeros Mercedes, donde se encontraba el campeón mundial single Felipe Klüver.

* Arranque de este sábado. La jornada sabatina contemplará nuevas regatas, con la pista abierta a partir de las 7:30 a 8:20 para los entrenamientos.

El embarque para la primera prueba a las 8:30, y el inicio de la primera carrera desde las 9:00.

Quedan por resolverse las carreras en 1x Sénior, Júnior y Ligero en masculino y femenino, los 4x Sénior en ambas ramas, y 8+ en ambas ramas.