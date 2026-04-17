Campeonato Sudamericano Sénior y Júnior de Remo: Medalla de oro para remeros de El Mbiguá

Los remeros de toda la región se concentran nuestro país desde hace semanas, primeramente con el Encuentro Máster de Remo, y ahora es el turno de los Séniors y Júniors.

Los integrantes del 4x Sénior de El Mbiguá realizaron una gran regata para coronarse en la categoría, venciendo en su lote a destacados remeros de sudamérica.

Los atletas dorados son: Gabriel Portillo, Nicolás Villalba, Gonzalo Ruiz Díaz y Eduardo Vázquez, quienes cumplieron una gran gestión para dejar atrás a los muchachos del Tigres Boat Club, Buenos Aires Rowing Club, así como a los remeros del Club Remeros Mercedes, donde se encontraba el campeón mundial single Felipe Klüver.

* Arranque de este sábado. La jornada sabatina contemplará nuevas regatas, con la pista abierta a partir de las 7:30 a 8:20 para los entrenamientos.

El embarque para la primera prueba a las 8:30, y el inicio de la primera carrera desde las 9:00.

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Quedan por resolverse las carreras en 1x Sénior, Júnior y Ligero en masculino y femenino, los 4x Sénior en ambas ramas, y 8+ en ambas ramas.