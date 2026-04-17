El brasileño Menezes triunfa en segundo día del LGCT, seguido del mexicano Garza

Pereira de Menezes, ganador del oro en los Panamericanos de Lima 2019 en la prueba por equipos, se llevó la competencia gracias al recorrido perfecto que realizó a la monta de H5 Londontime en un tiempo de 73.64 segundos.

Garza, plata en los Panamericanos del 2019 en prueba por equipos, ocupó la segunda plaza en su participación sin penalizaciones en la que detuvo el reloj en 74 segundos.

El tercer lugar lo ocupó la canadiense Erynn Ballard, quien recorrió la pista de 13 obstáculos sin errores, en 75.02 segundos.

La afición reunida en el Campo Marte de la capital mexicana se emocionó con la actuación de Eduardo Garza y de su compatriota, el veterano Patricio Pasquel, quien con 54 años terminó en el cuarto escalón de la competencia con un recorrido inmaculado de 76.22 segundos.

Andrés Azcárraga, quien el jueves terminó en el octavo lugar, volvió a meterse en el top 10 este viernes al acabar noveno en su recorrido en el que tuvo cuatro penalizaciones.

Otros de los locales que se destacaron en la jornada fueron José Antonio Chedraui, quien se ubicó undécimo; Arturo Parada, que acabó decimocuarto; Nicolás Pizarro, decimosexto, y Federico Fernández, decimoséptimo.

El español Mariano Martínez tuvo una actuación regular con un recorrido de ocho penalizaciones que lo colocaron en el decimoctavo escalón.

El brasileño Felipe Amaral, concluyó su participación como decimotercero.

En la prueba por equipos, ST Tropez Pirates, de la estadounidense Kaitlin Campbell y el italiano Piergiorgio Bucci, terminaron en primer lugar, seguidos de los Istanbul Warriors, del francés Simon Delestre y el belga Abdel Said.

El tercer puesto fue para los Basel Cosmopolitans, del belga Olivier Philippaerts y la danesa Zascha Nygaard.

La segunda fecha del Longines Global Champions Tour México continuará este sábado y domingo.