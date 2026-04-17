Liga Nacional de Básquetbol: Félix Pérez Cardozo da el golpe a Colonias Unidas, por la Fecha 2

El jueves se desarrolló la segunda fecha de la Liga Nacional de Básquetbol, donde uno de los favoritos de las últimas temporadas, Colonias Gold, sucumbió en su visita al Félix Pérez Cardozo.

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En otros cotejos no hubo sorpresas, pues tanto el bicampeón Olimpia Kings, como Deportivo San José, consiguieron sendos triunfos. El otro ganador de la fecha fue el Deportivo Campoalto.

* Resultados. En cuanto a los resultados, en el mencionado partido en Villa Morra, los Rojos se impusieron a los colonos por 81-76 en partidazo, con parciales de 20-16, 19-18, 19-16 y 23-26.

Por su parte, los Kings no fallaron en su travesía por el Norte del país, derrotando al Deportivo Amambay de Pedro Juan Caballero por 88-47. Los parciales fueron de 28-15, 25-13, 15-8 y 20-11.

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San José también se impuso con soltura, en su partido contra el Club Atlético Ciudad Nueva, ganando 91-67. Los “santos” hicieron todo el gasto en el segundo cuarto, y después controlaron el juego. Los cuartos fueron de 18-19, 28-7, 23-22, 22-19

En el otro partido, Campoalto se despachó con un gran triunfo contra San Alfonzo de Minga Guazú, venciendo con facilidad por 102-79.