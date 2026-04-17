Ohtani, la mina de oro de Japón

El astro japonés funciona como una maquinaria de patrocinios que no ha parado de crecer desde su fichaje al club con mayores estrellas de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB, en inglés), tras firmar un contrato histórico de 700 millones de dólares por diez años a su llegada en diciembre de 2023.

Aunque apenas percibe dos millones de dólares de salario directo al año por su decisión de diferir el grueso de su sueldo, su fortuna escala a un récord de 127 millones de dólares en negocios fuera del campo, según un informe de Forbes publicado el pasado marzo.

Su rostro representa el activo más valioso de Asia, compitiendo solamente con el ídolo del críquet de la India Virat Kohli en términos de influencia masiva, aunque Ohtani domina en el mercado global, con una imagen proyectada en fuselajes de Japan Airlines o campañas de lujo como Kose, que disparan las ventas de relojes Seiko.

Tanto fuera como dentro del campo, la 'Ohtanimanía' ha supuesto el desembarco masivo de marcas niponas que aspiran a la exposición internacional de los Dodgers, como es el caso de Uniqlo, que firmó un acuerdo de cinco años en derechos de nombre valorado en más de 125 millones de dólares, según Los Angeles Times.

El club angelino ha roto una tradición de 64 años al aceptar su primer patrocinio corporativo vinculado al nombre del recinto, bautizando la superficie de juego como 'Uniqlo Field en el Dodger Stadium' a partir de esta temporada.

"No es tan común a ver un jugador a un nivel así, que pega y pitchea (lanza) al mismo tiempo (...) y más siendo un jugador de Japón para un juego que se dice que es americano", indica a EFE Roberto, un aficionado del baseball que visitó esta semana el estadio para ver un partido de los Dodgers.

A este despliegue de patrocinios se suma el gigante minorista Daiso con una alianza para que su logotipo domine cada entrevista y rueda de prensa del astro japonés, asegurando su visibilidad en las televisiones de millones de hogares.

La fiebre por el Ohtani alcanza su punto álgido en las tiendas del estadio, con un consumo que también capitaliza su nombre en los vasos de edición limitada de 75 dólares que se agotan en cada jornada.

También las colaboraciones con iconos como Yoshi, de la multinacional japonesa Nintendo, que aprovechó el fenómeno de 'The Super Mario Galaxy Movie' para lanzar colecciones exclusivas con el célebre personaje de videojuegos portando la camiseta con el dorsal 17, el de Ohtani.

El coleccionismo también ha entrado en una burbuja de lujo tras la reciente subasta de una tarjeta única de Ohtani autografiada y con el parche del logotipo de la MLB dorado por 3 millones de dólares.

El combinado de estas astronómicas cifras dispara el valor de los Dodgers hasta los 7.800 millones de dólares, consolidándose como la segunda franquicia más valiosa de la liga. El equipo, vigente campeón de la MLB por segundo año consecutivo, ha logrado reducir a la mitad su brecha histórica con los New York Yankees, que lideran la clasificación con 8.500 millones, de acuerdo con las cifras de Forbes.