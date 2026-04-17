Paloma García se alza la presea plata y agranda el medallero paraguayo en Buenos Aires

Paloma García brilló en la modalidad Solo Dance Junior Ladies, coronando un proceso marcado por el esfuerzo, la constancia y la pasión por el deporte, factores que se tradujeron en una actuación de alto nivel sobre pista y en un lugar en el podio continental.

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Con esta presea, la atleta suma la tercera medalla para Paraguay en la competencia, consolidando una destacada participación nacional en la capital argentina.

Este logro se suma a lo conseguido previamente por Misuki Matsuura y Biabella Diéguez, quienes también dejaron su huella en Buenos Aires al conquistar medallas en el Artistic World Cup, con oro y bronce, respectivamente.

De esta manera, Paraguay continúa consolidando su crecimiento en el patinaje artístico, con una nueva generación de atletas que proyecta al país en lo más alto del escenario internacional.