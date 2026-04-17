Polideportivo
17 de abril de 2026 - 18:57

Paloma García se alza la presea plata y agranda el medallero paraguayo en Buenos Aires

La paraguaya Paloma García sumó la tercera presea para nuestro país en Buenos Aires.
La paraguaya Paloma García sumó la tercera presea para nuestro país en Buenos Aires.

La patinadora paraguaya Paloma García Chamorro (17 años) volvió a destacarse a nivel internacional al obtener la medalla de plata en la Artistic International Series Buenos Aires 2026, sumando así una nueva alegría para el Team Paraguay.

Por David Rolón

Paloma García brilló en la modalidad Solo Dance Junior Ladies, coronando un proceso marcado por el esfuerzo, la constancia y la pasión por el deporte, factores que se tradujeron en una actuación de alto nivel sobre pista y en un lugar en el podio continental.

Lea más: Paraguay brilla en Buenos Aires con oro y bronce en el Artistic World Cup

Con esta presea, la atleta suma la tercera medalla para Paraguay en la competencia, consolidando una destacada participación nacional en la capital argentina.

Gran performance de la paraguaya Paloma García en la capital argentina que le valió subir al segundo escalón del podio.
Gran performance de la paraguaya Paloma García en la capital argentina que le valió subir al segundo escalón del podio.

Este logro se suma a lo conseguido previamente por Misuki Matsuura y Biabella Diéguez, quienes también dejaron su huella en Buenos Aires al conquistar medallas en el Artistic World Cup, con oro y bronce, respectivamente.

De esta manera, Paraguay continúa consolidando su crecimiento en el patinaje artístico, con una nueva generación de atletas que proyecta al país en lo más alto del escenario internacional.