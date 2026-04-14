Paraguay brilla en Buenos Aires con oro y bronce en el Artistic World Cup

Matsuura se quedó con lo más alto del podio en la categoría Solo Dance Tots Ladies, tras una sobresaliente presentación que le permitió alcanzar 24.04 puntos.
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La paraguaya superó a la argentina Lola Sigman (23.80), quien finalizó en la segunda posición, y a la brasileña Rafaela Fujita (23.50), que completó el podio.
Por su parte, Diéguez también subió al podio al obtener la medalla de bronce en Solo Dance Ladies Minis, sumando 30.60 puntos.
En esta categoría, la victoria fue para la argentina María Pía Camuglia con 32.52, mientras que el segundo lugar quedó en manos de Antonia Cornely con 30.94.
De esta manera, Paraguay inicia con protagonismo su participación en Buenos Aires, reflejando el crecimiento sostenido del patinaje artístico nacional en el plano internacional.