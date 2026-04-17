Rocío González conquista el oro sudamericano en trail a 1,670 metros sobre el nivel del mar

Con un tiempo de 1:47:07, Rocío González dominó la competencia en un recorrido de alta dificultad, marcado por el desnivel y las condiciones propias del terreno montañoso, confirmando su gran momento deportivo y su capacidad para destacarse en escenarios de máxima exigencia.

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El podio lo completaron la colombiana Yeni Paola Morales Pulido, quien finalizó en la segunda posición con un registro de 1:50:42, y la brasileña Gabriela De Freitas Tardivo, tercera con un tiempo de 1:52:23.

La victoria de González no solo representa un logro personal, sino también un importante hito para el deporte paraguayo, que vuelve a destacarse a nivel continental en una disciplina en constante crecimiento.

Su brillante desempeño en la montaña coloca a Paraguay en lo más alto del podio sudamericano y reafirma el potencial de sus atletas en competencias internacionales.