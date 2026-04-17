Polideportivo
17 de abril de 2026 - 16:27

Rocío González conquista el oro sudamericano en trail a 1,670 metros sobre el nivel del mar

La paraguaya Rocío González, medalla de oro en Trail.
La paraguaya Rocío González, medalla de oro en Trail.

La atleta paraguaya Rocío Nathalia González firmó una actuación consagratoria al quedarse con la medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Trail disputado en Samaipata, Bolivia (a 1,670 metros sobre el nivel del mar), imponiéndose en la exigente prueba Classic 16 K (1110+).

Por David Rolón

Con un tiempo de 1:47:07, Rocío González dominó la competencia en un recorrido de alta dificultad, marcado por el desnivel y las condiciones propias del terreno montañoso, confirmando su gran momento deportivo y su capacidad para destacarse en escenarios de máxima exigencia.

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El podio lo completaron la colombiana Yeni Paola Morales Pulido, quien finalizó en la segunda posición con un registro de 1:50:42, y la brasileña Gabriela De Freitas Tardivo, tercera con un tiempo de 1:52:23.

La victoria de González no solo representa un logro personal, sino también un importante hito para el deporte paraguayo, que vuelve a destacarse a nivel continental en una disciplina en constante crecimiento.

Su brillante desempeño en la montaña coloca a Paraguay en lo más alto del podio sudamericano y reafirma el potencial de sus atletas en competencias internacionales.