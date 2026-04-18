Cleveland se impone a Toronto en el primer partido de los playoffs de NBA

Liderados por Donovan Mitchell (32 puntos), los Cavs también se beneficiaron de la experiencia de James Harden, quien logró un doble-doble (22 puntos, 10 asistencias).

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Max Strus sumó 24 puntos saliendo de la banca para llevar a Cleveland a la victoria frente a unos Raptors poco inspirados.

El segundo encuentro de esta serie, que se disputa al mejor de siete partidos, tendrá lugar el lunes, también en Cleveland. La jornada de la NBA continúa el sábado con los Denver Nuggets del tres veces Jugador Más Valioso (MVP) Nikola Jokic, que reciben a los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards y Rudy Gobert.

A continuación, los New York Knicks se enfrentarán a los Atlanta Hawks en una reedición de la primera ronda de los playoffs de 2021, en la que Trae Young llevó a los Hawks a la victoria. Por último, los Los Angeles Lakers de LeBron James recibirán a los Houston Rockets de Kevin Durant. AFP