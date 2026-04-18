Djokovic y Eileen Gu, presentadores de la gala de la 27ª edición de los premios Laureus

Nunca antes dos atletas habían presentado la entrega de premios más esperada del calendario deportivo que premian a los mejores deportistas del año en distintas categorías.

Para este año uno de los elegidos es el cinco veces campeón del premio Laureus al Deportista Mundial del Año, medallista de oro olímpico en los Juegos de París 2024 y bronce en los de Pekín 2008 y ganador de 24 títulos individuales de Grand Slam, lo que supone el récord en el circuito masculino.

El año pasado el tenista serbio fue el encargado de entregarle la estatua como Deportista Mundial del año al atleta sueco Mondo Duplantis.

"Estos premios ocupan un lugar especial en mi corazón. Esta vez me complace presentar la gala junto a Eileen, una atleta excepcional que también comprende el propósito y la misión Laureus", dijo Djokovic a en declaraciones a la organización.

En el escenario, el cuarto del ránking ATP estará acompañado de la deportista china nacida en Estados Unidos Eileen Gu, una de las esquiadoras de estilo libre más laureadas, tres veces campeona olímpica y dos veces a nivel mundial, ganadora del premio Laureus a deportista mundial de acción del año 2023 y embajadora de dichos premios.

"Estos premios celebran nuestros logros de una manera única; a través del respeto y la comprensión. Formar parte ahora como presentadora junto a Novak, a quien admiro, es un verdadero honor", afirmó Gu a la organización.

Los ganadores serán elegidos por la Academia Mundial del Deporte Laureus, que premiarán a sesenta y nueve leyendas del deporte, cuyos logros abarcan generaciones en su vigésima séptima edición.

Anteriormente, la gala ha sido presentada por actores de Hollywood como Bill Murray o Andy García, mientras que la estadounidense Lindsey Vonn se convirtió en la primera atleta en presentarla en 2025.

A esta gala acudirán deportistas como la gimnasta estadounidense Simone Biles, el exjugador y entrenador de fútbol Xavi Hernández y la extenista española Garbiñe Muguruza.