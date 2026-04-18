Evenepoel, gran favorito por el mejor trago en la Amstel Gold Race

Una prueba de prestigio en cuyo palmarés han puesto su nombre en los últimos años ilustres como Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel o el reciente ganador de la París-Roubaix, Wout van Aert. Los adoquines dejan paso a las cotas, numerosas, 21, y Evenepoel llega en buen momento y con el objetivo de afilar su forma para la Lieja-Bastoña-Lieja del día 26.

En un segundo escalón de candidatos aparece por derecho propio el danés Mattias Skjelmose (Lidl Trek), defensor del título que se adjudicó en 2025. El UAE se presenta con las bazas de Benoit Cosnefroy y Brandon MacNulty, el Visma ofrece los galones a Christophe Laporte y Matteo Jorgenson, el Bahrain a Pello Bilbao y Matej Mohoric, el EF Education confía en Ben Healy, el Groupama en Romain Grégoire y el Ineos en Kévin Vauquelin.

También podrían entrar en las quinielas hombres como el suizo Mauro Schmid (Jayco) y, por qué no, el dúo vasco del Cofidis que ha brillado en la Itzulia, Ion izagirre y Alex Aranburu.

Entre Maastricht y Valkenburg 257 kilómetros de un recorrido con 21 cotas y 3.400 metros de desnivel. No es la carrera más dura, y normalmente la carrera empieza a definirse en el Keutenberg y en el Kruisberg entre 45 y 30 kilómetros a meta.

Finalmente será el Cauberg, la última cota, la que señale al vencedor. Y si decide un esprint, puede haber sorpresa, como el año pasado con la victoria de Skjelmose sobre Pogacar contra todo pronóstico.

La 12ª edición de la prueba femenina de la Amstel Gold Race se disputa entre Maastricht y Valkenburg con un recorrido de 158,1 kilómetros. Las favoritas son las neerlandesas Demi Vollering (FDJ), ganadora del Tour de Flandes, Lorena Wiebes (SD Worx), Marianne Vos (Visma) y Puck Pieterse (Fenix).

Las opciones serán serias para corredoras como la alemana Franziska Koch (FDJ), ganadora de la Roubaix, o la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon), sin perder de vista a otra neerlandesa, la defensora del título Mischa Bredewold.

Movistar se presenta con la baza de la alemana Liane Lippert y Mavi García comanda un UAE formando un dúo potente con la italiana Silvia Persico.

Las mujeres se enfrentan a un recorrido de 158 kilómetros por Limburgo. En el menú 21 ascensos. A unos 75 kilómetros de la meta, las ciclistas entrarán en el circuito local de Valkenburg y sus alrededores, al que tendrán que dar 4 vueltas, enfrentándose cada vez al trío formado por Cauberg, Geulhemmerberg y Bemelerberg. Terminarán con una quinta ascensión al Cauberg, cuya cima se encuentra a unos 2,5 kilómetros de la línea de meta.