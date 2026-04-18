Paraguay suma tres medallas y el fútbol femenino aporta una valiosa plata en Panamá

El equipo guaraní cayó en la final por 2-1 ante Venezuela, resultado que le permitió subir al segundo escalón del podio y consolidar una campaña positiva en el certamen.

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Con esta conquista, Paraguay acumula hasta el momento tres medallas en la competencia: la plata en fútbol femenino, la plata obtenida previamente en futsal femenino y el bronce logrado por el futsal masculino, que abrió el medallero nacional.

En otras disciplinas, la delegación también tuvo participación activa. En ciclismo de ruta femenino, Pia Cecilia Fernández finalizó en el puesto 21, mientras que Alice Villalba no logró completar la prueba.

En la rama masculina, Jhonathan Duarte se ubicó en el puesto 17. Por su parte, la natación sigue en competencia con el relevo femenino 4x100 libre, que logró su clasificación a la final.

De esta manera, Paraguay continúa sumando experiencia y resultados en Panamá, con el fútbol femenino como uno de los grandes protagonistas al aportar una nueva medalla al país.