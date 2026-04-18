Remo: Alejandra Alonso, campeona sudamericana de clubes

La competencia, desarrollada en la Bahía de Asunción, tuvo a Alejandra Beatriz Alonso como gran protagonista, imponiéndose con autoridad y marcando claras diferencias sobre sus rivales al registrar un tiempo de 6′45.11, reafirmando así su jerarquía a nivel regional.

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El segundo lugar fue para Evelyn Sivestro, del Club Náutico Zárate, con un tiempo de 6′49.12, mientras que el tercer puesto lo ocupó Catalina Deandrea, representante del Buenos Aires Rowing Club.

En la cuarta posición finalizó otra paraguaya en franco crecimiento, Fiorela Rodríguez de Mello, del Club Sajonia, quien completó la prueba con un registro de 7′01.53, dejando también buenas sensaciones para el remo nacional.