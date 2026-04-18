Polideportivo
18 de abril de 2026 - 19:45

Remo: Alejandra Alonso, campeona sudamericana de clubes

La remera paraguaya Alejandra Alonso se alzó el oro en casa.
La remera paraguaya Alejandra Alonso se alzó el oro en casa.

La remera olímpica Alejandra Beatriz Alonso (29 años), en filas del Club Deportivo Puerto Sajonia, se alzó la medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Clubes que se realizó en la Bahía de Asunción.

Por David Rolón

La competencia, desarrollada en la Bahía de Asunción, tuvo a Alejandra Beatriz Alonso como gran protagonista, imponiéndose con autoridad y marcando claras diferencias sobre sus rivales al registrar un tiempo de 6′45.11, reafirmando así su jerarquía a nivel regional.

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Alejandra Alonso Alderete con la medalla de oro.
Alejandra Alonso Alderete con la medalla de oro.

El segundo lugar fue para Evelyn Sivestro, del Club Náutico Zárate, con un tiempo de 6′49.12, mientras que el tercer puesto lo ocupó Catalina Deandrea, representante del Buenos Aires Rowing Club.

En la cuarta posición finalizó otra paraguaya en franco crecimiento, Fiorela Rodríguez de Mello, del Club Sajonia, quien completó la prueba con un registro de 7′01.53, dejando también buenas sensaciones para el remo nacional.