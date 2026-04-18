Sábado, 18 de abril de 2026

Redacción deportes. Se disputa este sábado la penúltima jornada de la Liga de las Naciones con los partidos Ecuador-Perú y Uruguay-Chile, Venezuela-Bolivia y Argentina-Colombia, duelo este último entre las dos primeras clasificadas, igualadas a puntos.

Buenos Aíres. River Plate y Boca Juniors desempolvan este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino en el que un triunfo en el estadio Monumental resulta vital para potenciar las campañas que han comenzado vacilantes para ambos equipos bonaerenses.

Barcelona. El español Rafa Jodar disputa esta sábado en el torneo Conde de Godó su primera semifinal en un ATP 500 frente al francés Arthur Fils en una jornada de sábado en la que el ruso Andrey Rublev y el serbio Hamad Medhedovic se jugarán el otro billete para la final del domingo.

Las Palmas de Gran Canaria. La española Anna Tarrés, vigente campeona olímpica de natación artística al frente del equipo chino y con numerosos medallas olímpicas y mundiales en su trayectoria, anuncia en una entrevista con EFE que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 serán el broche final de su carrera "como entrenadora de super alto nivel" y augura una Rusia "peleona" en su regreso a las competiciones internacionales tras el veto por la invasión de Ucrania. Por Pablo Herrera y José María Rodríguez.

- IndyCar Series. Tercera cita. Gran Premio de Long Beach (EEUU), en el circuito urbano de la ciudad californiana. Sesión de clasificación.

- NBA. Repesca (Play In)(-2 GMT). Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors (19.00), Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (21.30), New York Knicks-Atlanta Hawks (00.00)(FOTO)(VÍDEO) y Los Angeles Lakers-Houston Rockets (02.30).

- España. Liga Endesa. 27ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Surne Bilbao Basket-Baxi Manresa (17.00), MoraBanc Andorra UCAM Murcia (19.00), Asisa Joventut-Kosner Baskonia (19.30) y Dreamland Gran Canaria-Casademont Zaragoza (20.00).

- El estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires alberga las semifinales del Final 4 de la Liga de Campeones de Baloncesto de América (BCL Américas)

- Previa de la 60ª edición de la Amstel Gold Race. Entre los participantes, el favorito Remco Evenepoel, ante rivales como el danés Matttias Skjelmose, ganador en 2025.

- España. Final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Estadio de la Cartuja, en Sevilla (19:00 GMT) (FOTO) (VÍDEO)

- Liga inglesa (jornada 33)(FOTO)(-2 GMT): Brentford-Fulham (13:30), Leeds-Wolverhampton y Newcastle-Bournemouth (16:00), Tottenham-Brighton (18:30) y Chelsea-Manchester United (21:00)

- Liga alemana (jornada 30)(FOTO)(-2 GMT): Hoffenheim-Borussia Dortmund (15:30). (FOTO) y Unión Berlín-Wofsburgo (15.30)

- Liga francesa (jornada 30)(-2 GMT): Lorient-Marsella (15:00)

- Liga italiana (jornada 33)(-2 GMT): Nápoles-Lazio (20:45). (FOTO)

- Séptima y penúltima jornada de la Liga de Naciones, primera edición del torneo de la Conmebol clasificatorio para el Mundial femenino que acogerá Brasil en 2027. Ecuador-Perú (FOTO) y Uruguay-Chile a las 21.00 GMT. y Venezuela-Bolivia y Argentina-Colombia (FOTO) a las 23.00 GMT.

- Buenos Aíres. Previa: River Plate y Boca Juniors desempolvan este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino en el que un triunfo en el estadio Monumental resulta vital para potenciar las campañas que han comenzado vacilantes para ambos equipos bonaerenses.

- LIV Golf. Torneo de México, en el Club de Golf Chapultepec (hasta 19) (FOTO).

- Mundial de Superbikes. 3ª cita, en el TT Assen (Países Bajos). Primera carrera.

- Acaba el Mundial de trial en pista cubierta (X-Trial). Última prueba, en el Caixabank Tarraco Arena de Tarragona (España).

- 24 horas de Le Mans, en el circuito de Bugatti. (salida a las 13.00 GMT)

- Entrevista con la española Anna Tarrés, vigente campeona olímpica de natación artística al frente del equipo chino. Por Pablo Herrera y José María Rodríguez. (FOTO) (VÍDEO)

- Rugby a 7. Torneo de Hong Kong (hasta 19).

- Torneos ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) (FOTO) y Múnich (hasta 19).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y Ruan (Francia) (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes