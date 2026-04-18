Tom Pidcock vuelve a la competición en el Tour de los Alpes

Pidcock (Leeds, 26 años), ganador de ediciones pasadas de la Amstel Gold Race y Strade Blanche y este año de la Milán Turín y segundo puesto en San Remo, tenía previsto, en principio, disputar este domingo la Amstel, pero finalmente ha sorprendido con su presencia a partir del lunes en el Tour de los Alpes, que comenzará en Innsbruck, según anunció la organización de la carrera.

La participación de la estrella del Team Pinarello Q36.5, dos veces campeón olímpico de MTB, que fue superado por poco en un esprint por Tadej Pogačar en la última Milán-San Remo, añade aún más profundidad y calidad a una ya de por sí sólida lista de participantes, abriendo nuevos escenarios tácticos y técnicos.

Pidcock será una de las grandes atracciones de la prueba, junto al colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull–BORA–Hansgrohe) y el vigente campeón, el australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling).