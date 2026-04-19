Ciclista Jorgenson sufre fractura de clavícula

El corredor Matteo Jorgenson, de 26 años, se fue al suelo a unos 40 kilómetros para la meta situada en Valkenburg, tras no poder esquivar en una curva a Kevin Vauquelin, que se había caído instantes antes.

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Si el francés pudo volver a montarse en la bicicleta, Jorgenson permaneció tendido sobre el asfalto. El californiano se hallaba en el grupo de cabeza junto a varios corredores, entre ellos el que sería ganador de la prueba Remco Evenepoel.

Dos veces ganador de la París-Niza (2024 y 2025), Jorgenson fue segundo esta temporada en la Drôme Classic ganada por el francés Romain Grégoire. AFP