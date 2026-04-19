Polideportivo
19 de abril de 2026 - 17:15

Ciclista Jorgenson sufre fractura de clavícula

Matteo Jorgenson sufrió una fractua de clavícula en una caída.
Matteo Jorgenson sufrió una fractua de clavícula en una caída. SEBASTIEN NOGIER

El estadounidense Matteo Jorgenson, jefe de filas del Visma-Lease a bike para las clásicas de las Ardenas, sufrió una fractura de clavícula en su caída en la Amstel Gold Race, y se perderá la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja, anunció este domingo su equipo.

Por ABC Color

El corredor Matteo Jorgenson, de 26 años, se fue al suelo a unos 40 kilómetros para la meta situada en Valkenburg, tras no poder esquivar en una curva a Kevin Vauquelin, que se había caído instantes antes.

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Si el francés pudo volver a montarse en la bicicleta, Jorgenson permaneció tendido sobre el asfalto. El californiano se hallaba en el grupo de cabeza junto a varios corredores, entre ellos el que sería ganador de la prueba Remco Evenepoel.

Dos veces ganador de la París-Niza (2024 y 2025), Jorgenson fue segundo esta temporada en la Drôme Classic ganada por el francés Romain Grégoire. AFP