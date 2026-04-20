20 de abril de 2026 - 17:44

Alcaraz, Sabalenka, PSG, Norris, Yamal, Kroos, Araújo y Comaneci, premios Laureus 2026

El tenista español Carlos Alcaraz posa con el galardón a Deportista del Año durante la gala de los premios Laureus World Sport 2026, los galardones más prestigiosos del deporte internacional, este lunes en el Palacio de Cibeles, en Madrid.Juanjo Martín

El tenista español Carlos Alcaraz y la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka fueron premiados este lunes en Madrid como los mejores deportistas del último año en la gala Laureus 2026, que reconoció también al PSG, al inglés Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1 como revelación, y al nadador paralímpico brasileño Gabriel Araújo.

Por ABC Color

Relación de los galardonados con las once categorías de los Premios Laureus 2026, que reconocieron este lunes en Madrid al tenista español Carlos Alcaraz y a la bielorrusa Aryna Sabalenka como los mejores deportistas individuales y al PSG francés como el mejor equipo:

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka posa con el galardón a Deportista del Año en categoría femenina durante la gala de los premios Laureus World Sport 2026, los galardones más prestigiosos del deporte internacional, este lunes en el Palacio de Cibeles, en Madrid.

- Deportista masculino: Carlos Alcaraz (ESP)/Tenis

- Deportista femenina: Aryna Sabalenka (BIE)/Tenis

- Equipo: PSG (FRA)/Fútbol

- Revelación: Lando Norris (ING)/Fórmula 1

Lando Norris, recibió el premio Revelación.

- Reaparición: Rory McIlroy (IRL)/Golf

- Deportista de acción: Chloe Kim (USA)/Snowboard

- Deportista con discapacidad: Gabriel Araújo (BRA)/Natación adaptada

- Deporte por el bien: Fútbol Más (Global) Fútbol y Bienestar: promueve la inclusión, el trabajo en equipo y el respeto a través de torneos de fútbol.

- Deportista joven: Lamine Yamal (ESP)/Fútbol

Lamine Yamal posa con el trofeo Laureus al deportista joven.

- Inspiración: Toni Kroos (GER)/Fútbol

- Leyenda: Nadia Comaneci (USA)/Gimnasia y embajadora de Laureus.