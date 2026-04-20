Carlos Alcaraz, en duda para Roland Garros

La imagen de Carlos Alcaraz en redes sociales este lunes, con una llamativa férula para inmovilizar esa muñeca, ha generado cierta preocupación.

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El tenista español se dañó la muñeca en el transcurso del partido de segunda ronda del Trofeo Conde de Godó ante el checo Tomas Machac.

Fue atendido por el médico de pista y, aunque ganó el encuentro, se retiró del torneo. Carlos Alcaraz, después, anunció que no jugaría el Masters 1000 de Madrid a causa de la lesión y este lunes, antes del inicio de la ceremonia de los premios Laureus, se mostró prudente, no dio una fecha de vuelta y dejó en el aire su presencia en los torneos venideros, el Masters 1000 de Roma que comienza en dos semanas y Roland Garros.

“Bueno, veremos a ver. Al final la siguiente prueba va a ser crucial, que digamos, así que estamos intentando hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa prueba salga bien”, dijo Alcaraz.

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“Estoy intentando tener mucha paciencia estos días. Pero bueno, estamos bien, estamos ahí, esperando un poquito. Tenemos unas pruebas de aquí en adelante en unos días y a partir de ahí veremos a ver cómo es la lesión y los pasos a seguir. De momento estoy intentando estar positivo, estar animado, aunque estos días se están haciendo largos”, añadió segundo del escalafón mundial de tenis, ganador de siete torneos del Grand Slam. EFE