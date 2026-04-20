Contundente triunfo de Dani Vallejo en la “qualy” del ATP Masters 1000 de Madrid

Adolfo Daniel Vallejo, 21 años y 96 del mundo, arrancó de gran manera su participación en el ATP Masters 1000 de Madrid, en la Caja Mágica, venciendo sin apremios en primera ronda de la “qualy” al español Pedro Martínez, por 6/3 y 6/1, en una hora con 15 minutos de partido.

Dani, quien aparece como sembrado 8 de la llave de clasificación, derrotó al tenista local de 28 años y 133 del mundo, con un tenis bastante sólido y contundente de inicio a fin.

Vallejo se instaló en la ronda final de la “qualy”, donde enfretará el martes en el juego decisivo al portugués Henrique Rocha (22 años y 128 del mundo), quien se impuso al británico Jan Choinski (29 años y 119 del raking), con parciales de 7/6 (5), 6/7 (5) y 7/5, en dos horas con 55 minutos de partido.

Momento histórico para Dani, quien ganó su primer partido de un Masters 1000 y se convierte en el primer paraguayo en 16 años en volver a ganar un partido en un torneo de esta categoría, luego de Ramón Delgado en el Masters 1000 de Miami, en 2016 (@DriveCruzado).