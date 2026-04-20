El inglés Matt Fitzpatrick se coloca como número tres del mundo en el ránking de golf

Es la posición más alta que Fitzpatrick, de 31 años, ha alcanzando entre los mejores jugadores del mundo durante su carrera, según la actualización del ránking mundial (OWGR, en sus siglas en inglés) publicada este lunes.

El golfista inglés acumula cuatro títulos en el PGA Tour durante su trayectoria después de que también ganara el campeonato de Valspar el pasado 23 de marzo.

Scheffler, con una media de 16.8 puntos, lidera la clasificación por delante del norirlandés Rory McIlroy (10.1 puntos), reciente ganador del Masters de Augusta y quien no jugó este fin de semana el RBC Heritagesu en Carolina del Sur (Estados Unidos).

Completan el top diez Cameron Young (4), Justin Rose (5), Colin Morikawa (6), Tommy Fleetwood (7), Russell Henley (8), Xander Schauffele (9) y J.J. Spaun (10).

El español Jon Rahm se ha situado en el puesto 20 de la clasificación mundial, lo que supone su mejor posición desde diciembre de 2024, después de su victoria ayer en el torneo de México de LIV, el circuito saudí de golf, su segundo título de la temporada tras el de Hong Kong.

El colombiano Nicolás Echevarría se mantiene en el puesto 42 y el también español David Puig, segundo en México, pasa del 82 al 61.