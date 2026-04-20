Evenepoel no disputará la Flecha Valona, se reserva para la Lieja

El doble campeón olímpico mostró su intención de estar presente en la Flecha Valona, pero finalmente ha declinado tal posibilidad, por lo que se centrará en la "Decana" de las clásicas, donde aspira a su tercer corona, según informa su equipo.

De esta forma se frustra un enfrentamiento del que se esperaba mucho, entre Evenepoel y el francés Paul Seixas, el ciclista de moda de 19 años, reciente vencedor de la Itzulia en el País Vasco.

Evenepoel ha corrido 2 veces la Flecha Valona, su mejor puesto el noveno logrado en 2025.