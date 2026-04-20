Fitzpatrick gana el RBC Heritage tras superar a Scheffler en el desempate

Ambos terminaron empatados tras las cuatro rondas a 266 golpes (-18), tras una última jornada en la que el norteamericano le recortó los tres impactos de desventaja con los que partía y con los que llegó a falta de cuatro hoyos. Presentó una tarjeta con 67, por 70 del inglés.

En cambio, Fitzpatrick, que cometió el único 'bogey' en el último hoyo, se repuso en el mismo escenario donde se disputó el desempate y, como hizo hace tres años en el RBC Heritage ante otro estadounidense, Jordan Spieth, se sacó de la manga un espectacular segundo golpe con un hierro 4 que sobrevoló un 'bunker' y dejó la bola a menos de cuatro metros para rematar un 'birdie' al que no pudo responder Scheffler, absolutamente respaldado por el público.

"Fue curioso que el desempate se decidiera en el hoyo 18. Pensaba que iba a ser difícil romper la igualdad porque es un hoyo muy complicado. Haberlo logrado así fue especial", indicó el inglés, que reconoció que no le molestaron los gritos de ánimo del público al estadounidense, aunque también admitió que es especial ganar en esas condiciones.

Scheffler, que no estuvo fino en el desempate, firmó su segundo puesto consecutivo tras ceder ante el norirlandés Rory McIlroy en el Masters tras otra remontada, puesto que tras las dos primeras vueltas se encontraba a siete golpes de Fitzpatrick, que sumó su cuarta victoria en el circuito PGA y la decimotercera en el global.

El podio lo completó, a dos golpes, el sudafricano Si Wookim, con 268, mientras que en la cuarta plaza, con 271, acabaron igualados los estadounidenses Collin Morikawa y Harris English y el sueco Ludvig Aberg.