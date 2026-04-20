Polideportivo
20 de abril de 2026 - 16:13

Ranking ATP: Crece la distancia entre Sinner y Alcaraz

Jannik Sinner (izquierda) y Carlos Alcaraz, los dos mejores tenistas del mundo de la actualidad.
Jannik Sinner (izquierda) y Carlos Alcaraz, los dos mejores tenistas del mundo de la actualidad.SEBASTIEN NOGIER

El Torneo Conde de Godó ATP 500 dejó cambios en la clasificación mundial masculina con el ascenso del tenista español de 19 años Rafael Jódar en el ránking, que irrumpe en el top 50 tras llegar a las semifinales; mientras que Carlos Alcaraz, actual segundo del mundo, perdió 280 puntos después de retirarse en octavos por una lesión en la muñeca y no pudo defender la final alcanzada en 2025.

Por ABC Color

Jannik Sinner, #1 de la clasificación mundial, tiene 13.350 puntos. Un marcador que le distancia 390 puntos de Carlos Alcaraz, quien comunicó este viernes que no competirá en el Mutua de Madrid, y que será una oportunidad para el italiano de aumentar su distancia con el español, además de poder hacerse con el quinto Masters 1000 de manera de consecutiva y conseguir uno de los títulos que faltan en su palmarés.

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El top 10 del ranking mundial se mantuvo sin grades cambios salvo por el estadounidense Taylor Fritz, que subió un puesto en la clasificación debido a la pérdida de 50 puntos del australiano Alex de Miñaur, que cayó en octavos del Godó.

Por su parte, en los españoles, Rafa Jódar protagonizó su irrupción en el top 50 tras alcanzar las semifinales del Godó, en las que perdió contra el francés Arthur Fils, ganador del torneo y 25 del ranking, tras subir cinco puestos con su victoria.

Jaume Munar se mantiene 38 en la clasificación mundial, y Martín Landaluce ingresó por primera vez en su carrera en el top 100 y es la raqueta #99 del ranking ATP.

En cuanto a los latinoamericanos, la joven promesa del tenis brasileño João Fonseca subió cuatro puestos en el ranking hasta la posición 31 después de llegar a octavos de final en el Abierto de Múnich ATP 500.

El argentino Francisco Cerúndolo cierra el top 20 pero con 100 puntos menos tras perder en cuartos de final contra el alemán Zverev, tercero del ranking, en cuartos de final de Múnich y su compatriota Sebastián Báez cayó siete puestos hasta la posición 64.

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se encuentra en el puesto 96. EFE