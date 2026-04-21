Alcaraz, Lamine Yamal y Sabalenka, galardonados en los premios Laureus

Carlos Alcaraz se alzó con el premio al mejor deportista masculino tras una temporada en la que ganó Roland Garros y el Abierto de Australia, acabando en la primera plaza de la clasificación ATP.

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“Iconos de lo más alto han ganado este premio, han puesto su nombre en la exclusiva lista de los que lo han ganado y la verdad que ver mi nombre junto a ellos significa mucho”, aseguró Alcaraz.

El español, actual #2 del mundo, ya había ganado el premio Laureus al Mejor Deportista Revelación en 2023.

El galardón a la Mejor Deportista fue para la también tenista Aryna Sabalenka, que volvió a acabar 2025 como #1 del mundo por segundo año consecutivo.

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La bielorrusa, que se dispone a disputar el Masters 1000 de Madrid, llegó a tres finales de Grand Slam, ganando el Abierto de Australia.

Lamine Yamal repite

El joven delantero del Barcelona, Lamine Yamal, que el pasado año había ganado el premio al mejor deportista revelación, repitió en una categoría de nueva creación.

El “10” del Barça se alzó con el premio al Mejor Deportista Joven del año, tras una campaña en la que fue decisivo para que su equipo ganara la Liga 2025, la Supercopa de España y la Copa del Rey.

“Es un orgullo que la academia (Laureus) me reconozca con un premio y que yo sea el primero que lo gane”, dijo Lamine en rueda de prensa tras ganar en esa nueva categoría.

El delantero del Barça se convierte así en el único futbolista junto a Leo Messi que ha ganado dos premios Laureus.

Otro astro del balón, el exfutbolista Toni Kroos, ganó el premio Laureus a la Inspiración. El piloto de Fórmula Uno británico Lando Norris sucedió este lunes a Lamine en el palmarés de los Laureus como Mejor Deportista Revelación. Norris se proclamó campeón del campeonato mundial de Fórmula Uno el pasado año.

El PSG, mejor equipo

El premio Laureus al Mejor Equipo fue para el Paris Saint-Germain y su espectacular temporada pasada en la que ganó seis títulos, incluida la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

El PSG ganó todos los campeonatos domésticos antes de arrollar 5-0 al Inter de Milán en la final de la Champions para alzar la primera “Orejona” de su historia.

El nadador brasileño Gabriel Araújo ganó el premio al Mejor Deportista Paralímpico, después de un 2025 en el que ganó tres medallas de oro en el Mundial de Natación Adaptada. “Quiero dar gracias a Dios y a mi familia por todo lo que estamos construyendo. Estar aquí es un sueño. Gracias a mi entrenador por todo el apoyo. Espero que este premio sea el primero de muchos y que sigamos haciendo historia”, dijo Araújo al recibir el premio.

Otros galardonados en la gala celebrada en Madrid fueron la ‘snowboarder’ estadounidense Chloe Kim en la categoría de Mejor Deportista Extremo, o el golfista Rory Mcllroy en el apartado de Mejor Regreso.

La distinción a toda una carrera fue para la leyenda rumana de la gimnasia Nadia Comaneci, y la fundación Fútbol Más, nacida en Chile, fue recompensada con el premio Deporte para el Bien por su labor de promoción del deporte como herramienta de transformación social. AFP