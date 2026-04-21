El equipo Visma estrenará un maillot inspirado en Gaudí para el Tour de Francia

Según explicó este martes el equipo ciclista en un comunicado, el elemento principal del diseño del traje es el panal de abejas, uno de los distintivos del estilo del arquitecto catalán, elegido por Visma porque "refleja la colección de pequeños elementos que forman uno grandes y eficiente en su conjunto".

"Esta filosofía encaja a la perfección con el Visma-Lease a Bike. Somos un equipo que se basa en la convicción de que el trabajo en equipo es más efectivo que el talento individual, y el diseño del panal de abeja en el maillot materializa esta idea, conectando el espíritu de Barcelona y de Antoni Gaudí con el equipo", agrega la nota oficial.

Los aficionados podrán elegir entre dos modelos de la prenda, uno oscuro y uno claro, que votarán entre el 21 y el 23 de abril, y la versión ganadora será la que se utilice durante la carrera en la que el danés Jonas Vingegaard aspirará a repetir sus triunfos de 2022 y 2023, en dura pugna con el esloveno Tadej Pogacar, tetracampeón de la 'Grande Boucle' (2020, 2021, 2024 y 2025).

En la fase de preventa, los aficionados también podrán añadir su nombre al maillot, un añadido que, en opinión del director de mercadotecnia de Visma, Jasper Saejis, resalta que los seguidores "están convirtiéndose en una parte importante del equipo" y que es "fantástico" involucrarlos en el diseño de la prenda para el Tour.